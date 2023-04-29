Шлеменко — о бое Емельяненко и Ершова: Александр опасен для простого человека
- РИА Новости
«В каком бы состоянии Александр Емельяненко ни был, он всё равно опасен для простого человека. Блогеру всё равно надо будет готовиться. Он же должен хоть что-то показать», — цитирует Шлеменко РЕН ТВ.
Поединок пройдёт 26 мая в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.
41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.
Ранее сообщалось о том, что младший брат Фёдора и Александра Емельяненко Иван дебютирует в смешанных единоборствах.