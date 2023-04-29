Шлеменко — о бое Емельяненко и Ершова: Александр опасен для простого человека

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко поделился ожиданиями перед поединком между профессиональным бойцом Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым.
Шлеменко — о бое Емельяненко и Ершова: Александр опасен для простого человека
  • РИА Новости

«В каком бы состоянии Александр Емельяненко ни был, он всё равно опасен для простого человека. Блогеру всё равно надо будет готовиться. Он же должен хоть что-то показать», — цитирует Шлеменко РЕН ТВ

Поединок пройдёт 26 мая в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее сообщалось о том, что младший брат Фёдора и Александра Емельяненко Иван дебютирует в смешанных единоборствах.

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