Младший брат Фёдора Емельяненко дебютирует в ММА боем против Мальдонадо

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Младший брат Фёдора и Александра Емельяненко Иван дебютирует в смешанных единоборствах.
Младший брат Фёдора Емельяненко дебютирует в ММА боем против Мальдонадо
  • Gettyimages.ru
  • © Buda Mendes

«Планируем провести бой Ивана и Фабио Мальдонадо. С бразильцем уже согласовано участие, ждём только медицинских документов, после чего будем заказывать билеты. Рассчитываем на длительное сотрудничество с Иваном», — цитирует промоутера Владимира Хрюнова РИА Новости.

В 2016 году в рамках турнира EFN 50 Мальдонадо провёл бой с Фёдором Емельяненко. Поединок завершился победой россиянина.

Бой между Иваном и Мальдонадо пройдёт 26 мая в Москве. Для российского бойца эта встреча станет дебютом в ММА.

Ранее Александр Шлеменко ответил, готов ли помочь своему коллеге Александру Емельяненко преодолеть алкогольную зависимость.

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