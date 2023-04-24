Младший брат Фёдора Емельяненко дебютирует в ММА боем против Мальдонадо

Младший брат Фёдора и Александра Емельяненко Иван дебютирует в смешанных единоборствах.

«Планируем провести бой Ивана и Фабио Мальдонадо. С бразильцем уже согласовано участие, ждём только медицинских документов, после чего будем заказывать билеты. Рассчитываем на длительное сотрудничество с Иваном», — цитирует промоутера Владимира Хрюнова РИА Новости.

В 2016 году в рамках турнира EFN 50 Мальдонадо провёл бой с Фёдором Емельяненко. Поединок завершился победой россиянина.

Бой между Иваном и Мальдонадо пройдёт 26 мая в Москве. Для российского бойца эта встреча станет дебютом в ММА.

Ранее Александр Шлеменко ответил, готов ли помочь своему коллеге Александру Емельяненко преодолеть алкогольную зависимость.