Шлеменко: я готов научить Александра Емельяненко, как жить трезво

Российский боец Александр Шлеменко ответил, готов ли помочь своему коллеге Александру Емельяненко преодолеть алкогольную зависимость.

«Он не маленький мальчик. Он старше меня на три года. Я не буду держать его за руку. Если Александр придёт ко мне, я готов его взять. Он сам должен этого захотеть, а он не хочет. Я не готов быть человеком, который возьмёт на себя ответственность и будет сидеть с ним против его желания. Если захочет, я готов его научить, как жить трезво», — приводит слова Шлеменко Metaratings.

Александр Емельяненко может провести бой по правилам ММА в мае. 41-летний боец в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился вничью.

6 апреля появилась информация, что из-за Емельяненко был задержан рейс Екатеринбург — Москва. Портал Е1.ru со ссылкой на блогера Анну Данилову опубликовал видео с российским бойцом. Утверждалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал.

Ранее блогер и боец поп-ММА Артём Тарасов сообщил, что Александр Емельяненко находится в предынсультном состоянии.