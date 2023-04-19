Шлеменко: я готов научить Александра Емельяненко, как жить трезво

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Российский боец Александр Шлеменко ответил, готов ли помочь своему коллеге Александру Емельяненко преодолеть алкогольную зависимость.
Шлеменко: я готов научить Александра Емельяненко, как жить трезво
  • AP

«Он не маленький мальчик. Он старше меня на три года. Я не буду держать его за руку. Если Александр придёт ко мне, я готов его взять. Он сам должен этого захотеть, а он не хочет. Я не готов быть человеком, который возьмёт на себя ответственность и будет сидеть с ним против его желания. Если захочет, я готов его научить, как жить трезво», — приводит слова Шлеменко Metaratings

Александр Емельяненко может провести бой по правилам ММА в мае. 41-летний боец в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился вничью.

6 апреля появилась информация, что из-за Емельяненко был задержан рейс Екатеринбург — Москва. Портал Е1.ru со ссылкой на блогера Анну Данилову опубликовал видео с российским бойцом. Утверждалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал. 

Ранее блогер и боец поп-ММА Артём Тарасов сообщил, что Александр Емельяненко находится в предынсультном состоянии.

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