Блогер Тарасов заявил, что Александр Емельяненко находится в предынсультном состоянии

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Блогер и боец поп-ММА Артём Тарасов прокомментировал состояние Александра Емельяненко.
Блогер Тарасов заявил, что Александр Емельяненко находится в предынсультном состоянии
  • РИА Новости

«Алкоголь — зло. Емельяненко находится в предынсультном состоянии. Ходит еле живой, и это очень печально, потому что легенда на наших глазах гаснет. А ведь алкоголь — это всего лишь болезнь, которую можно вылечить», — цитирует Тарасова Sport24.

Он добавил, что Александру никто не помогает. По его мнению, Фёдор Емельяненко должен протянуть руку помощи своему брату.

Александр Емельяненко может провести бой по правилам ММА в мае. 41-летний боец в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился вничью.

6 апреля появилась информация, что из-за Емельяненко был задержан рейс Екатеринбург — Москва. Утверждалось, что спортсмен пребывал в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал.

Ранее Владимир Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко находится в великолепной форме.

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