Скандал в аэропорту, инциденты с алкоголем и отсутствие боёв: что происходит с Емельяненко после поражения от Коваленко

Александр Емельяненко стал героем очередного скандала. По свидетельству очевидца, перед вылетом в Москву он справил нужду в неположенном месте в аэропорту Кольцово. Этот инцидент стал не первым с участием бойца в этом году. Так, в январе его не пустили в один из столичных торговых центров по причине алкогольного опьянения. А бывший соперник Феникса Вячеслав Дацик в марте сообщил, что тот находится в запое. Контрактов на новые поединки спортсмен, не дравшийся с декабря, пока не подписывал.

В прошлом году все радовались восстановлению Александра Емельяненко после сильного запоя и его возвращению на ринг. Однако в этом он опять даёт поводы для обсуждений лишь своих неспортивных поступков.

Наглядным подтверждением послужил инцидент, произошедший в екатеринбургском аэропорту Кольцово, откуда спортсмен вылетал в Москву. По словам блогера Анны Даниловой, на пути к автобусу он справил малую нужду в одном из помещений и поругался с охранником, который попытался его остановить и сделал замечание.

«Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь. Это произошло в помещении, там плитка лежит. Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверьми и слушали эту разборку. Ему говорит охранник: «Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф», а он отвечает: «Иди ты, я тебя сейчас побью» — и заходит в автобус», — рассказала Данилова в интервью E1.

Прибывшие на место стражи правопорядка вывели Емельяненко из автобуса, но не стали задерживать его, а обошлись совместными фотографиями. На видео блогера видно, как абсолютно спокойный Емельяненко, улыбаясь, позирует с сотрудниками.

После этого Александра отпустили, и самолёт взлетел с 20-минутным опозданием. По заверению Даниловой, в дальнейшем он тоже вёл себя спокойно, хотя было видно, что находится в состоянии алкогольного опьянения и с трудом ходит. Уже на борту он якобы просил у стюардов спиртные напитки, но получил отказ.

Несколько иную версию представил менеджер бойца Никита Бурчак. Он подтвердил, что его клиент действительно справил малую нужду в неположенном месте, но объяснил это действием медицинских капельниц.

«Как вы знаете, они дают сильный мочегонный эффект, что привело к «пописал в неположенном месте». Ни о каком дебоше речи не шло», — цитирует Бурчака «Матч ТВ».

Данилову же он упрекнул в желании пропиариться на инциденте и обратил внимание, что у полицейских не возникло никаких претензий к звезде единоборств. А источник ТАСС из команды спортсмена сообщил, что он раскаивается в произошедшем и заверяет, что это никак не скажется на подготовке к ближайшему бою.

У правоохранительных органов Екатеринбурга вопросов к Емельяненко действительно не возникло. В пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу подчеркнули, что заявлений в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово не поступало.

«Сотрудники полиции, выезжавшие к автобусу, возле которого толпились люди, чтобы сфотографироваться с одним из пассажиров, по прибытии тоже не выявили никаких противоправных деяний. При них не совершалось ничего, что можно было бы квалифицировать как нарушение административного или уголовного кодекса», — объяснили в пресс-службе «Чемпионату».

«Когда Саша не выходит на связь, это означает, что он пьёт»

К сожалению, это уже не первый подобный случай в нынешнем году. В январе по соцсетям разошлось видео, как Емельяненко не пустили в один из торговых центров столицы. Судя по ролику, он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и с трудом держался на ногах.

О новом запое рассказывают и знающие Александра люди. Так, Вячеслав Дацик, нокаутировавший Феникса в прошлом году, в марте заявил, что бывший оппонент ещё полтора-два месяца назад «ушёл в загул».

Также по теме Двойной нокдаун: Емельяненко проиграл блогеру Коваленко раздельным решением судей Александр Емельяненко потерпел сенсационное поражение от блогера Святослава Коваленко на турнире в Москве. В трёхраундовом поединке он...

«Сане нужен постоянный соперник. Когда он начинает отдыхать, начинаются проблемы. Когда забухал, я ему позвонил: «Саня, хватит фигнёй страдать, подъезжай в спортзал на тренировку». Саня сказал, что не готов», — приводит слова Рыжего Тарзана «Матч ТВ».

А в конце марта по непонятным причинам сорвался прямой эфир с Емельяненко, анонсированный известным боксёрским промоутером Владимиром Хрюновым. Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев тогда также предположил, что Александр запил.

«Когда Саша не выходит на связь, это означает, что он пьёт. Это не значит, что вчера произошло то же самое. Может быть, случилась какая-то техническая накладка. Но есть два Александра Емельяненко. Один — который пьёт, и с ним вообще невозможно работать. А второй — который не пьёт и дерётся, собирает аудиторию, любим зрителями, вот и всё», — посетовал функционер.

Повод для оптимизма болельщикам дал только сам Хрюнов, недавно заверивший, что ветеран находится в блестящей форме и в июне готов провести поединок по правилам бокса с «очень громкой вывеской».

«Та пауза, которую он взял, цитирую Сашу: «Позволила проявить себя всяким шакалам». То есть недоброжелателям, которые хотят погреть руки на его якобы неспортивном образе жизни», — высказал свою точку зрения промоутер.

Так или иначе Феникс не дрался больше четырёх месяцев, с конца декабря, когда сенсационно уступил блогеру Святославу Коваленко решением судей. Хотя новые соперники Александра активно обсуждаются, о подписании контрактов пока ничего не сообщалось. Тем не менее Бурчак заверил, что в разработке находится три поединка — с Михаилом Кокляевым, которого Емельяненко побеждал в 2019-м, Джеффом Монсоном и Бобом Саппом. При этом ближайшая встреча может пройти в мае-июне.

«Первый на очереди — Кокляев. Он вызвался взять реванш. Реванши — они намного интереснее, чем просто бои. Тем более он специально под меня готовится. Он меня изучает. Михаил уже дрался со мной, знает мои сильные и слабые стороны. Сапп тоже хочет со мной подраться. Очень большой американский боец. Вес у него, по-моему, 160 кг. Ещё Монсон. Мне без разницы, кого бить», — сказал Емельяненко.

Более того, Александр даже изъявил желание во второй раз сразиться с Дациком, которому уступил нокаутом за 13 секунд.

«Пусть организации цепляются за это. Организовывают нам бой и делают реванш», — пожелал спортсмен.