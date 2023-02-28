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Монсон заявил о желании провести третий бой с Александром Емельяненко

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Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что уверен в своей победе над Александром Емельяненко, если соперникам удастся договориться об организации третьего боя.
Монсон заявил о желании провести третий бой с Александром Емельяненко
  • РИА Новости

«Сейчас возможность боя обсуждается, но точной договорённости пока нет. Конечно, я хочу третий бой с Александром. Я выиграю по любым правилам», — цитирует Монсона Sport24.

41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей. 17 декабря блогер Святослав Коваленко одержал победу над Емельяненко и завоевал титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Монсон и Емельяненко уже проводили два поединка. В первом по правилам смешанных единоборств победу одержал Монсон с помощью удушающего приёма, в реванше на голых кулаках выиграл Емельяненко судейским решением.

Ранее стало известно, что Монсон проходит процедуру отказа от гражданства США.

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