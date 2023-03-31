Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях

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Российский боец MMA Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана Емельяненко в смешанных единоборствах.
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
  • РИА Новости

«Это мой младший брат Иван, он тоже хочет выступать в боях, хочет попробовать себя. Поэтому это будет его дебютный бой. Не знаю, с кем, ещё пока не решено», — цитирует Емельяненко РЕН ТВ.

По словам Александра, его брат является мастером спорта по рукопашному бою и боевому самбо. 

По информации СМИ, дебютный поединок Ивана Емельяненко состоится 26 марта со Святославом Коваленко.

41-летний Александр Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с соотечественником Вячеславом Дациком.

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