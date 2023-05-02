«Фамилия делает всё»: Иван Емельяненко дебютирует в ММА боем против бывшего чемпиона России по дзюдо

Иван Емельяненко в конце мая дебютирует в профессиональных смешанных единоборствах и сразится на одном турнире со своим братом Александром. Его соперником станет бывший чемпион России по дзюдо Алексей Леденёв, который в прошлом году уже провёл несколько поединков в поп-ММА. Ранее организаторы анонсировали противостояние Емельяненко-младшего с бразильским боксёром Фабио Мальдонадо, но позднее решили заменить соперника. По словам именитых родственников, он проживает в Старом Осколе и давно завершил спортивную карьеру. При этом оба сетовали, что для достижения успеха в спорте ему не хватило характера и трудолюбия.

«С Джиганом Ваня готов выйти хоть завтра»

Фамилия Емельяненко давно стала брендом в мире смешанных единоборств. Фёдор — один из величайших бойцов в истории и бывший чемпион таких организаций, как Pride и RINGS. Александр больше прославился многочисленными скандалами, чем спортивными достижениями, однако каждый его поединок также привлекает огромный интерес.

Младший — Иван — всегда оставался в тени прославленных братьев, однако в возрасте 35 лет решил дебютировать в профессиональных ММА. 26 мая он выступит на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в одном карде с Александром и другим ветераном, Алексеем Олейником. А первым его соперником станет известный дзюдоист Алексей Леденёв. В этом виде он неоднократно завоёвывал медали на чемпионатах страны среди молодёжи, а в 2007-м взял награду высшей пробы на взрослом первенстве России. Также он призёр этапов Кубка мира.

Завершив карьеру, молодой человек занялся бизнесом, а в 2010-м неожиданно принял участие в проекте «Танцы со звёздами» и выиграл его в паре с Анастасией Стоцкой. В прошлом году Леденёв решил попробовать свои силы в поп-ММА — и это тоже получилось вполне успешно. В рамках промоушена «Наше дело» он оказался сильнее Евгения Ершова, Нарека Пухляша Симоняна и Максима Топора Щербакова, а уступил только Денису Большому Папе Вильданову.

Такой визави, кажется, по силам дебютанту, однако и ему он способен противопоставить лишь полученные давно звания мастера спорта по боевому самбо и рукопашному бою. Для сравнения, оппонент является мастером спорта международного класса.

Любопытно, что изначально Иван должен был сойтись с Фабио Мальдонадо, который на протяжении пяти лет дрался в UFС. Этот поединок был интересен с точки зрения мести бразильца за крайне спорное поражение от Фёдора в 2016-м в Fight Nights Global. Тогда комиссия WMMAA даже подала протест и настаивала на ничьей, но Союз MMA России отказался пересматривать вердикт судей. Промоутер Владимир Хрюнов уже анонсировал противостояние, но в итоге организаторы, видимо, решили, что уровень возрастного латиноамериканца значительно превосходит уровень россиянина.

При этом Александр Емельяненко, который активно поддерживал брата, предлагал встретиться с ним рэперу Джигану, с которым у него возник конфликт.

«Если Джиган боится выскочить против меня, пусть попробует свои силы в бою с моим братом Иваном. Хотя Джиган и от него знатно отлетит. С Джиганом Ваня готов выйти хоть завтра. Джиган давно уже не спортсмен, да и в музыке у него спорные достижения. Если он не боится, то пусть соглашается подраться с Иваном. А так… Пусть продолжает прикрываться невероятными гонорарами», — цитирует спортсмена «Матч ТВ».

А в конце марта Хрюнов заявлял, что 26 мая дебютант сойдётся со Святославом Коваленко и попробует «набить бубен за брата». Однако тогда же менеджер Александра Никита Бурчак назвал блогера не самым подходящим вариантом на данный момент.

«Не уверен, что это хороший бой для старта, потому что Коваленко в хорошей форме, на самом деле. Он недавно подрался на голых кулаках и регулярно выступает. А Иван всё-таки давно не выступал. Поэтому на текущий момент будем смотреть, в какой он форме, проводить спарринги. И после этого окончательно решать, кто станет его первым оппонентом», — отметил Бурчак.

А вскоре Виталий Тарасов, представитель Коваленко, опроверг информацию о возможной встрече и подчеркнул, что ему никто не делал соответствующих предложений. При этом якобы шло обсуждение реванша с Александром, но на другую дату.

«Он такой же, как и большинство населения»

Сама личность Ивана всегда вызывала у болельщиков интерес, ведь он, в отличие от братьев, не построил карьеру, не давал интервью и вёл обычную жизнь. Скупые детали биографии известны лишь со слов братьев. Он вырос вместе с ними в Старом Осколе и там же по их примеру начал заниматься смешанными единоборствами. Отмечается, что ещё в 2009-м молодой человек мог провести поединок по правилам ММА в Южной Корее, но его отменили по вине организаторов. Однако Фёдор всегда подчёркивал, что родственнику не хватает характера, чтобы добиться успехов.

«Иван в ближайшее время примет участие в турнире по боевому самбо. Он часто выезжает с нами на сборы, как и в этот раз в Приэльбрусье, но пока я не вижу смысла выставлять его даже на рейтинговые бои Pride. Он ещё не готов к соревнованиям такого уровня. У Ивана, к сожалению, проскальзывает такое — иногда он очень серьёзно занимается, с желанием, а порой делает это просто спустя рукава. Вероятно, думает, что добиться результатов можно и занимаясь время от времени. У него та же проблема, что и у Александра. Если бы Саня подходил к тренировкам с большим усердием, уже давно мог бы претендовать на чемпионский титул — ну или, по крайней мере, уверенно дышал бы мне в спину. А в связи с тем, что он занимается только перед боями, и происходят такие досадные поражения», — отмечал Емельяненко-старший ещё в 2006-м.

Александр, хотя сам не может похвастать спортивным образом жизни, спустя пять лет вовсе назвал младшего брата лентяем и посетовал, что тот не хочет работать.

«У нас есть возможность научить его многому. Ему не пришлось бы, как мне или Феде, самому пробивать дорогу в смешанные единоборства. Его можно было бы грамотно, без травм подготовить и вывести на поединки со спортсменами хорошего уровня. Но Ваня никак не может решить, что ему нужно в этой жизни», — заявлял боец.

В 2013-м Фёдор рассказывал, что Иван всё же не стал заниматься спортом профессионально, а вместо этого отслужил в армии и пошёл учиться. По словам Александра, он до сих пор живёт в Старом Осколе, поскольку не может найти себе применение в столице.

«Он такой же, как и большинство населения: без образования, без знаний, без жизненного опыта. Когда-то занимался спортом. Высшее его достижение — норматив мастера спорта по боевому самбо. Чтобы быть атлетом, нужно жить спортом, постоянно находиться в режиме, а не просто прийти в зал, сделать вид, что ты был на тренировке. Спортом надо жить», — цитирует Александра «Спорт-Экспресс».

А осенью прошлого года он рассказал, что брат раздумывал над тем, чтобы пойти служить в армию по контракту в зону СВО. Якобы по этой причине он даже пропустил его свадьбу. Видимо, мужчина всё-таки выбрал спорт и решил в 35 лет впервые попробовать себя в профессиональных ММА.

«Фамилия Емельяненко делает всё»

В мире отечественных единоборств дебют Ивана Емельяненко восприняли без особого энтузиазма. Например, Иван Штырков считает, что ему в любом случае придётся нелегко, поскольку он едва ли до того уделял тренировкам должное внимание.

«Фамилия Емельяненко делает всё. Непонятно, говорить ли Фёдору за это спасибо. Или Александру. Он тоже своим именем во благо пользовался. У него была очень и очень неплохая спортивная составляющая. Конечно, в поединке Ивана никакого спорта нет. Месяц побил грушу и по лапам и стал бойцом? Знаю, что Иван весит под 92 кг», — приводит слова Штыркова Metaratings.

А известный тяжеловес Сергей Харитонов, который в молодости работал в одной команде с братьями Емельяненко, вспомнил Ивана как скромного, тихого молодого человека, который ничем не выделялся и больше занимался боксом. В свою очередь, президент лиги AMC Fight NightsКамил Гаджиев выразил готовность организовать младшему брату поединок, но не в том случае, если старший попросит этого не делать.

«Мне будет некомфортно. Я скажу: «Конечно, нет». Потому что Фёдор оказал слишком большое влияние на всё, что происходит в России в ММА, на нас всех, чтобы я ему в чём-то отказывал», — признался Гаджиев.