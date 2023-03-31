Менеджер Коваленко опроверг информацию о бое с Иваном Емельяненко

Короткая ссылка
Виталий Тарасов, менеджер Святослава Коваленко, прокомментировал новость о том, что блогер проведёт поединок с бойцом смешанных единоборств Иваном Емельяненко.
Менеджер Коваленко опроверг информацию о бое с Иваном Емельяненко
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«Предложений о бое я не слышал, никто с нами не связывался. Слышу это впервые», — цитирует Тарасова «Матч ТВ».

По его словам, были переговоры несколько месяцев назад с представителями «одной большой лиги».

«Они спрашивали, интересен ли нам реванш с Александром Емельяненко. Мы назвали условия, при которых нам это было бы интересно. Всё. По поводу Ивана я слышу впервые. Насчёт 26 мая у нас пока идут переговоры по бою на другой площадке», — добавил Тарасов.

Он подчеркнул, что готов обсудить любой бой, но «только если будет конкретное поражение».

«Гонорар должен быть больше, чем за бой против Александра Емельяненко, так как мы в том бою одержали победу», — заключил Тарасов.

Александр Емельяненко 31 марта объявил о дебюте своего брата Ивана в смешанных единоборствах. По информации СМИ, поединок должен состояться 26 марта со Святославом Коваленко.

Ранее Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с соотечественником Вячеславом Дациком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить