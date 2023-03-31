Менеджер Коваленко опроверг информацию о бое с Иваном Емельяненко

Виталий Тарасов, менеджер Святослава Коваленко, прокомментировал новость о том, что блогер проведёт поединок с бойцом смешанных единоборств Иваном Емельяненко.

«Предложений о бое я не слышал, никто с нами не связывался. Слышу это впервые», — цитирует Тарасова «Матч ТВ».

По его словам, были переговоры несколько месяцев назад с представителями «одной большой лиги».

«Они спрашивали, интересен ли нам реванш с Александром Емельяненко. Мы назвали условия, при которых нам это было бы интересно. Всё. По поводу Ивана я слышу впервые. Насчёт 26 мая у нас пока идут переговоры по бою на другой площадке», — добавил Тарасов.

Он подчеркнул, что готов обсудить любой бой, но «только если будет конкретное поражение».

«Гонорар должен быть больше, чем за бой против Александра Емельяненко, так как мы в том бою одержали победу», — заключил Тарасов.

Александр Емельяненко 31 марта объявил о дебюте своего брата Ивана в смешанных единоборствах. По информации СМИ, поединок должен состояться 26 марта со Святославом Коваленко.

Ранее Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с соотечественником Вячеславом Дациком.