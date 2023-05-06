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Иван Емельяненко: хочется как никому, чтобы Фёдор и Александр помирились

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Младший брат Фёдора и Александра Емельяненко Иван поделился мнением о конфликте старших.

«У одного и второго свои головы на плечах. Со временем, я надеюсь, они помирятся. Хочется этого как никому», — цитирует Ивана «Спорт-Экспресс».

Братья Емельяненко находятся в давнем конфликте, первый из которых пресса осветила в 2014 году. В интервью 2017 года Фёдор заявил, что Александр для него всё равно что мёртв, а тот в ответ посоветовал брату «закрыть рот».

Иван дебютирует в смешанных единоборствах. Изначально соперником 35-летнего россиянина должен был стать бразилец Фабио Мальдонадо, однако он сменился на дзюдоиста Алексея Леденёва.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, что его мотивирует не употреблять алкоголь.

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