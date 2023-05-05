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Александр Емельяненко: меня жена бросит, если я ещё раз напьюсь

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал, что его мотивирует не употреблять алкоголь.
Александр Емельяненко: меня жена бросит, если я ещё раз напьюсь
  • РИА Новости

«Меня жена бросит, если я ещё раз напьюсь. А я её очень люблю. Бои — это второстепенное», — заявил Емельяненко в интервью Youtube-каналу «Ушатайка».

Напомним, что следующий поединок Емельяненко пройдёт с блогером Евгением Ершовым 26 мая в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что соперником Ивана Емельяненко вместо Мальдонадо будет дзюдоист Леденёв.

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