Александр Емельяненко: меня жена бросит, если я ещё раз напьюсь

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал, что его мотивирует не употреблять алкоголь.

«Меня жена бросит, если я ещё раз напьюсь. А я её очень люблю. Бои — это второстепенное», — заявил Емельяненко в интервью Youtube-каналу «Ушатайка».

Напомним, что следующий поединок Емельяненко пройдёт с блогером Евгением Ершовым 26 мая в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что соперником Ивана Емельяненко вместо Мальдонадо будет дзюдоист Леденёв.