Соперником Ивана Емельяненко вместо Мальдонадо будет дзюдоист Леденёв
- РИА Новости
«Соперником Ивана Емельяненко будет дзюдоист Алексей Леденёв», — цитирует представителя турнира ТАСС.
Иван является братом Фёдора и Александра Емельяненко. Изначально соперником 35-летнего россиянина должен был стать бразилец Фабио Мальдонадо. Он является мастером спорта по боевому самбо.
38-летний Леденёв является победителем чемпионата Европы по дзюдо среди молодёжи.
Схватка пройдёт 26 мая в Москве.
Ранее Александр Шлеменко ответил на вопрос, готов ли он помочь своему коллеге Александру Емельяненко преодолеть алкогольную зависимость.