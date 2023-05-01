Соперником Ивана Емельяненко вместо Мальдонадо будет дзюдоист Леденёв

Организаторы дебютного поединка Ивана Емельяненко сообщили о замене соперника у российского бойца смешанных единоборств на турнире в Москве.

РИА Новости