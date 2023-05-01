Соперником Ивана Емельяненко вместо Мальдонадо будет дзюдоист Леденёв

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Организаторы дебютного поединка Ивана Емельяненко сообщили о замене соперника у российского бойца смешанных единоборств на турнире в Москве.
Соперником Ивана Емельяненко вместо Мальдонадо будет дзюдоист Леденёв
  • РИА Новости

«Соперником Ивана Емельяненко будет дзюдоист Алексей Леденёв», — цитирует представителя турнира ТАСС.

Иван является братом Фёдора и Александра Емельяненко. Изначально соперником 35-летнего россиянина должен был стать бразилец Фабио Мальдонадо. Он является мастером спорта по боевому самбо.

38-летний Леденёв является победителем чемпионата Европы по дзюдо среди молодёжи.

Схватка пройдёт 26 мая в Москве.

Ранее Александр Шлеменко ответил на вопрос, готов ли он  помочь своему коллеге Александру Емельяненко преодолеть алкогольную зависимость.

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