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Менеджер Емельяненко — о внешнем виде бойца: у Саши проблемы в личной жизни

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Никита Бурчак, менеджер скандального российского бойца Александра Емельяненко, прокомментировал внешний вид своего подопечного перед и во время боя с блогером Евгением Ершовым.
Менеджер Емельяненко — о внешнем виде бойца: у Саши проблемы в личной жизни
  • РИА Новости

«У Саши проблемы в личной жизни — с супругой и прочее. Мне кажется, он в принципе был немного отключён от поединка. Вот Дацик — ты сам видел, в какой форме был Емельяненко, как он был заряжен. Он этим горел», — цитирует Бурчака Sport24.

Он также отметил, что к боям, как с Ершовым, Емельяненко относится как к проходным поединкам: «дам леща, и всё закончится».

26 мая Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел блогера Евгения Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей. 

Ранее российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о состоянии Александра Емельяненко.

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