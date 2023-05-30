Гаджиев считает, что Александр Емельяненко может стать бомжом

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что российскому бойцу смешанных единоборств (MMA) Александру Емельяненко нужно перестать эксплуатировать себя.

«Если Емельяненко не возьмётся за голову, не будет вести нормальный образ жизни, то некоторое время он ещё продержится. Я даже не про пьянку. Александр и не пил, наверное, в последнее время. Сейчас ему нужно взять паузу, перестать эксплуатировать себя, не давать эксплуатировать себя другим и спокойно пожить жизнью здорового человека. Иначе он закончит очень плохо, скорее всего, бомжом. А никто этого не хочет», — заявил Гаджиев на своём YouTube-канале.

26 мая Емельяненко победил блогера Евгения Ершова сабмишном во втором раунде поединка в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Ранее Емельяненко сообщил, что проведёт свой следующий бой в августе.