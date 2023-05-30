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Гаджиев считает, что Александр Емельяненко может стать бомжом

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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что российскому бойцу смешанных единоборств (MMA) Александру Емельяненко нужно перестать эксплуатировать себя.
Гаджиев считает, что Александр Емельяненко может стать бомжом
  • РИА Новости

«Если Емельяненко не возьмётся за голову, не будет вести нормальный образ жизни, то некоторое время он ещё продержится. Я даже не про пьянку. Александр и не пил, наверное, в последнее время. Сейчас ему нужно взять паузу, перестать эксплуатировать себя, не давать эксплуатировать себя другим и спокойно пожить жизнью здорового человека. Иначе он закончит очень плохо, скорее всего, бомжом. А никто этого не хочет», — заявил Гаджиев на своём YouTube-канале.

26 мая Емельяненко победил блогера Евгения Ершова сабмишном во втором раунде поединка в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Ранее Емельяненко сообщил, что проведёт свой следующий бой в августе.

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