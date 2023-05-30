Гаджиев считает, что Александр Емельяненко может стать бомжом
- РИА Новости
«Если Емельяненко не возьмётся за голову, не будет вести нормальный образ жизни, то некоторое время он ещё продержится. Я даже не про пьянку. Александр и не пил, наверное, в последнее время. Сейчас ему нужно взять паузу, перестать эксплуатировать себя, не давать эксплуатировать себя другим и спокойно пожить жизнью здорового человека. Иначе он закончит очень плохо, скорее всего, бомжом. А никто этого не хочет», — заявил Гаджиев на своём YouTube-канале.
26 мая Емельяненко победил блогера Евгения Ершова сабмишном во втором раунде поединка в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Ранее Емельяненко сообщил, что проведёт свой следующий бой в августе.