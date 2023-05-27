Фамильные ценности: Александр и Иван Емельяненко одержали победы, а Олейник потерпел поражение нокаутом

Александр и Иван Емельяненко одержали синхронные победы. Феникс полностью отдал Евгению Ершову стартовый отрезок и едва не побывал в нокдауне, но сразу после перерыва воспользовался попыткой блогера пойти в борьбу и провёл болевой приём на руку. Его младший брат был близок к тому, чтобы досрочно завершить дебютный поединок с Алексеем Леденёвым, и в итоге оказался сильнее единогласным решением судей. В свою очередь Алексей Олейник на третьей минуте первого раунда был сенсационно нокаутирован Оли Томпсоном.

Испытание для Емельяненко и возвращение Олейника

В конце мая «Бойцовский клуб РЕН ТВ» подарил болельщикам по-настоящему уникальный вечер. Чего стоит хотя бы то, что в рамках одного карда должны были подраться сразу два брата Емельяненко. И пусть компанию Александру составил не старший — Фёдор, посмотреть в деле на младшего, Ивана, было не менее интересно. Ведь, несмотря на солидный опыт в любительских единоборствах, в профессиональных ММА он дебютировал в возрасте 35 лет и сразу получил в соперники известного дзюдоиста Алексея Леденёва, который в прошлом году попробовал силы в поп-ММА и одержал три победы при одном поражении.

А вот противостояние Александра Емельяненко с другой звездой поп-ММА, Евгением Ершовым, до последнего оставалось под угрозой срыва. Феникс не лучшим образом выглядел как на пресс-конференции, так и на открытой тренировке, но всё же получил допуск от комиссии врачей. А потому Ершов, оказавшийся на 20 кг легче соперника на церемонии взвешивания, даже пообещал не работать в полную силу, если тот выйдет на ринг не в идеальном состоянии.

Наконец, зрителей ждало сражение ветеранов смешанных единоборств — Алексея Олейника и Оли Томпсона. Россиянин свой последний поединок в UFС провёл в октябре 2022-го и уступил Илиру Латифи. Подписывать новый контракт с организацией он не стал, решив завершить карьеру. Однако предложение с родины изменило его планы, ведь сойтись предстояло с другим возрастным спортсменом.

При этом именно Удав, несмотря на возраст (45 лет), считался фаворитом. Во-первых, он обладал намного большим опытом (77 встреч в ММА против 35 у оппонента), во-вторых, находился на другом уровне (в частности, много лет провёл в UFC), тогда как британец всего дважды бился там. Однако в преддверии встречи он нашёл способ привлечь к себе внимание: изъявил желание получить российский паспорт и признался в любви к водке.

Победа решением судей и поражение глухим нокаутом

Первым на ринг вышел Емельяненко-младший и сразу же подарил собравшимся на трибунах болельщикам яркий бой. Поначалу казалось, что шансов у Леденёва немного. Уровень ударной техники у Ивана визуально был значительно выше, чем у оппонента. С первых же секунд он бросился вперёд и принялся выбрасывать могучие серии. Алексей мужественно принимал их на себя и отвечал лишь лоукиками.

А за минуту до первого перерыва противостояние едва не завершилось досрочно, когда дебютант провёл отличную двойку. Правым прямым он достал челюсть оппонента, а левым боковым отправил его на канвас. Сложилось впечатление, что дзюдоист не сумеет подняться на ноги, однако он проявил мужество, а судья поднял спортсменов из партера, не позволив Ивану добить поверженного оппонента.

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Несмотря на полученный урон, в последующих отрезках Леденёв выглядел не хуже соперника. Он всё активнее шёл вперёд и выбрасывал пусть неумелые, но опасные выстрелы. В результате на лице у Емельяненко-младшего образовалось несколько больших гематом. Также он не забывал про лоукики и отбил Ивану переднюю ногу.

Соперник же не знал, что делать, да и сил на все девять минут у него не хватило. Он продолжал механически выбрасывать фирменную серию (правый по корпусу, левый в голову), но оппонент привык к ней и спокойно уходил с дистанции.

Когда прозвучал финальный гонг, оба бойца победно подняли руки вверх, и было действительно непонятно, кто окажется сильнее. Однако судьи неожиданно и единогласно заняли сторону Ивана. Вероятно, решающим стал эпизод с нокдауном в первом отрезке. К чести триумфатора, он принял вердикт спокойно и первым делом поблагодарил оппонента.

«По мне, пропустил я сегодня нормально. Пожалуй, только с утра пойму, сколько именно. В целом всё неплохо. Спасибо большое Алексею за конкурентный бой. Также хотелось бы сказать спасибо своему менеджеру, тренеру, а также братьям Фёдору и Александру за то, что поддержали меня и помогли с организацией», — отметил Иван.

А вот противостояние Олейника и Томпсона продолжалось совсем недолго и завершилось, к сожалению, поражением россиянина. Без возможности пойти в борьбу Алексею явно было некомфортно, хотя он с ходу завладел инициативой и бросился вперёд, выбрасывая размашистые удары. Однако более лёгкий и молодой британец спокойно уходил от них и отвечал своими, добавляя лоукики.

Запомнилась разве что опасная серия боковыми, когда россиянин мог очень здорово попасть, но немного не успел. Наконец, ближе к перерыву он оказался в родной стихии: прижал оппонента к сетке и попробовал навязать стоячую борьбу.

Однако, когда ничто уже не предвещало беды, она пришла. За 30 секунд до окончания стартового раунда гость выбросил идеальный правый оверхенд точно в челюсть Удаву и нокаутировал его. Ветеран буквально рухнул на настил без шансов на продолжение встречи.

Томпсон и сам был шокирован произошедшим и не сразу поверил в успех. А немного придя в себя, он сел на колени и, сложив руки в мольбе, попросил прощения у оппонента и зрителей. Тут же, получив пояс из рук легендарного Константина Цзю, он ещё раз поддержал соперника и ответил на вопрос о проведении реванша.

«Спасибо, Москва! Сегодня настало моё время. О реванше будем говорить завтра, а пока хочу насладиться моментом. Алексей же — настоящая легенда, я уважаю его», — заявил Оли.

Незасчитанный нокдаун и идеальный болевой

Казалось, похожая участь ждала и другого ветерана — Александра Емельяненко. На ринг он вышел с задержкой и тяжёлой походкой. Стало очевидно, что за несколько дней значительно улучшить его состояние не удалось. Даже перед поединком со Святославом Коваленко Феникс смотрелся свежее.

Сильно контрастировал с ним Ершов, который буквально летал, сгорая от нетерпения. И с первых мгновений противостояния он принялся осыпать возрастного соперника ударами. Пусть они не несли в себе нокаутирующей мощи, но достигали цели. Тем более соперник, действующий словно в замедленной съёмке, не успевал перекрыться, не говоря уже о собственных атаках. Блогер легко убегал от него по канвасу.

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Критический момент для Александра наступил на второй минуте стартового отрезка, когда он, пропустив джеб, неуклюже попятился назад и начал терять равновесие у сетки. Оппонент воспользовался этим и бросился на добивание, но судья почему-то остановил схватку, позволив ветерану прийти в себя, и даже не засчитал нокдаун. Дальше бой продолжался по аналогичному сценарию с минимальными шансами Емельяненко-старшего на победу. Более того, Ершов, как и обещал в интервью, откровенно жалел его и больше бил по корпусу.

Однако, видимо, Евгений излишне поверил в свой успех, что и сыграло с ним злую шутку. На старте второго раунда он зачем-то оформил тейкдаун и перевёл поединок в партер. Далее он фактически сделал подарок противнику, предоставив правую руку в его полное распоряжение и позволив сделать узел плеча. После у блогера не было другого выхода, кроме как сдаться.

Так Емельяненко одержал победу, которой сам не ожидал. На эмоциях он даже пообещал в очередной раз взяться за голову и вернуться к тренировкам.

«Надеюсь, я разочаровал тех людей, которые в меня не верили. Теперь-то они точно будут относиться ко мне иначе. Дальше буду готовиться и набирать форму. Хулиганить больше не собираюсь. Супруге пообещал. Завтра отправляюсь восстанавливаться в далёкие города, на сборы. Вернусь, как только поступит предложение», — отметил Александр.

Тут же Владимир Хрюнов, отвечающий за организацию встреч на «Бойцовском клубе РЕН ТВ», предложил ему в августе сойтись с Томпсоном и попробовать отомстить за Олейника, на что Феникс ответил согласием. В свою очередь Александр изъявил желание дать реванш Ершову по правилам бокса, но в перчатках для ММА.