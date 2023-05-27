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Томпсон нокаутировал Олейника в первом раунде

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник потерпел поражение от британца Оли Томпсона в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поединок за титул чемпиона лиги в тяжёлом весе завершил 43-летний Томпсон в первом раунде, нокаутировав 45-летнего Олейника. 

На счету россиянина 79 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 60 побед и потерпел 18 поражений.

На турнире также состоялся дебютный в смешанных единоборствах поединок Ивана Емельяненко. 35-летний боец одержал победу над чемпионом России 2007 года по дзюдо Алексеем Леденёвым, нокаутировав его в третьем раунде.

Ранее Иван Емельяненко поделился эмоциями от победы в дебютном поединке по правилам смешанных единоборств.

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