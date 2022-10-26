ТАСС: боец Олейник не собирается завершать карьеру

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник не собирается завершать спортивную карьеру.

Спортсмен рассматривает предложения от других организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

45-летний боец отказался от нового контракта Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за условий сделки. На счету 45-летнего бойца — 60 побед, 17 поражений и одна ничья.

2 октября россиянин уступил шведу Илиру Латифи в схватке на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей.

Ранее Олейник прокомментировал решение покинуть UFC.