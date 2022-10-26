Олейник: всегда просил соперников посильнее, пострашнее и побольше
- РИА Новости
«Подустал, если честно. В первую очередь — морально. У меня нет опасений и страхов. Я всегда выходил и просил только самых-самых. Чтобы против меня ставили посильнее, пострашнее и побольше», — цитирует Олейника «Матч ТВ».
Российский боец отказался от нового контракта UFC из-за условий сделки.
2 октября Олейник уступил шведу Илиру Латифи в рамках боя на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей.
На счету 45-летнего бойца — 60 побед, 17 поражений и одна ничья.
Ранее Дмитрий Бикрёв заявил, что Олейнику нужно завершить карьеру бойца.