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Олейник: всегда просил соперников посильнее, пострашнее и побольше

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник прокомментировал решение покинуть Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).
Олейник: всегда просил соперников посильнее, пострашнее и побольше
  • РИА Новости

«Подустал, если честно. В первую очередь — морально. У меня нет опасений и страхов. Я всегда выходил и просил только самых-самых. Чтобы против меня ставили посильнее, пострашнее и побольше», — цитирует Олейника «Матч ТВ».

Российский боец отказался от нового контракта UFC из-за условий сделки.

2 октября Олейник уступил шведу Илиру Латифи в рамках боя на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей.

На счету 45-летнего бойца — 60 побед, 17 поражений и одна ничья.

Ранее Дмитрий Бикрёв заявил, что Олейнику нужно завершить карьеру бойца.

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