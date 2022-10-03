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Бикрёв считает, что бойцу UFC Олейнику нужно завершить карьеру

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Чемпион AMC Fight Nights боец Дмитрий Бикрёв заявил, что Алексею Олейнику необходимо завершить карьеру.
Бикрёв считает, что бойцу UFC Олейнику нужно завершить карьеру
  • Gettyimages.ru

«Считаю, что Олейнику давно нужно завязать, это очень возрастной боец. Такое ощущение, что в каждом бою у него пытаются забрать здоровье. Больно на это смотреть — Алексей не может ничего показать», — приводит слова Бикрёва «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что пока Олейнику платят, он будет продолжать выступать. По его словам, данная история не очень интересна.

Латифи одержал победу над Олейником в рамках боя на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей.

На счету 45-летнего россиянина 60 побед, 17 поражений и одна ничья. В активе Латифи 16 побед и восемь поражений.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение Олейника от шведа Илира Латифи в поединке на турнире UFC Fight Night 211.

 

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