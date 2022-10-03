Бикрёв считает, что бойцу UFC Олейнику нужно завершить карьеру

Чемпион AMC Fight Nights боец Дмитрий Бикрёв заявил, что Алексею Олейнику необходимо завершить карьеру.

«Считаю, что Олейнику давно нужно завязать, это очень возрастной боец. Такое ощущение, что в каждом бою у него пытаются забрать здоровье. Больно на это смотреть — Алексей не может ничего показать», — приводит слова Бикрёва «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что пока Олейнику платят, он будет продолжать выступать. По его словам, данная история не очень интересна.

Латифи одержал победу над Олейником в рамках боя на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей.

На счету 45-летнего россиянина 60 побед, 17 поражений и одна ничья. В активе Латифи 16 побед и восемь поражений.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение Олейника от шведа Илира Латифи в поединке на турнире UFC Fight Night 211.