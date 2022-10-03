Бикрёв считает, что бойцу UFC Олейнику нужно завершить карьеру
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«Считаю, что Олейнику давно нужно завязать, это очень возрастной боец. Такое ощущение, что в каждом бою у него пытаются забрать здоровье. Больно на это смотреть — Алексей не может ничего показать», — приводит слова Бикрёва «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что пока Олейнику платят, он будет продолжать выступать. По его словам, данная история не очень интересна.
Латифи одержал победу над Олейником в рамках боя на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей.
На счету 45-летнего россиянина 60 побед, 17 поражений и одна ничья. В активе Латифи 16 побед и восемь поражений.
Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение Олейника от шведа Илира Латифи в поединке на турнире UFC Fight Night 211.