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Менеджер Емельяненко: у Александра есть неурядицы в личной жизни

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Никита Бурчак, агент Александра Емельяненко, заявил, что у бойца есть неурядицы в личной жизни.

«У Александра есть неурядицы в личной жизни, скажем так. Именно это на него влияет больше всего. Бой с Ершовым — то, что помогает ему отвлечься от данных проблем. Именно этим обусловлено апатичное отношение Александра к медиа и журналистам. Слишком много внимания, одинаковых вопросов и камер, снимающих любое движение Александра», — заявил RT Бурчак.

Ранее Бурчак рассказал о состоянии здоровья Александра Емельяненко перед поединком с Евгением Ершовым.

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