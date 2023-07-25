Бурчак: Емельяненко способен составить конкуренцию Кокляеву одной левой

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, оценил проведение реванша между спортсменом и восьмикратным чемпионом России по тяжёлой атлетике Михаилом Кокляевым.

«Хорошее противостояние для обоих. Не стану скрывать, мы нацелены на него. Первая их встреча показала просто сумасшедшие рейтинги. Кокляев и Емельяненко — два человека, которые умеют хорошо говорить на пресс-конференциях и грамотно поддевать друг друга за их пределами. Плюс у Михаила было много амбиций на данный поединок, он сильно хотел победить. Но в итоге Александр легко нокаутировал его. Сейчас Кокляев сомневается, поскольку не знает, в какой форме соперник. Но могу сказать, что Саша уже набрал такие кондиции, что способен одной левой рукой составить конкуренцию. Скорее всего, они снова подерутся по правилам бокса. Если Миша не очень хорошо натренировал ударку, то что говорить о борьбе? И, конечно, интереснее, когда два здоровых мужика рубятся в стойке, нежели лежат в партере», — заявил Бурчак в интервью RT.

Ранее Бурчак высказался о самочувствии Емельяненко.