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Бурчак: Емельяненко хорошо себя чувствует и тренируется каждый день

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Никита Бурчак, менеджер российского бойца Александра Емельяненко, высказался о самочувствии спортсмена.
Бурчак: Емельяненко хорошо себя чувствует и тренируется каждый день
  • РИА Новости

«Отлично. Я имел возможность лично убедиться в этом. Саша не только хорошо физически себя чувствует, но и находится в замечательном расположении духа. В настоящий момент он тренируется каждый день, по-моему, даже без выходных. Но занятия тормозит его правое плечо, которое он травмировал перед противостоянием с Иваном Ершовым», — заявил Бурчак в интервью RT.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко может провести реванш с Михаилом Кокляевым осенью.

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