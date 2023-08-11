Бибулатов и Одилов вышли в полуфинал Гран-при ACA

Определились четыре полуфиналиста Гран-при турнира ACA 161, который проходит в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках».

В легчайшем весе россиянин Магомед Бибулатов одержал победу над грузином Важой Циптарули и вышел в полуфинал Гран-при ACA 161.

Полуфиналистом в полутяжёлом весе стал Фаридун Одилов, обыгравший бразильца Вагнера Прадо, в среднем весе Абдул-Рахман Джанаев нокаутировал американца Криса Ханикатта, а в наилегчайшем весе боец из Таджикистана Азам Гафоров победил Вартана Асатряна.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что считает бой миллиардеров Илона Маска и Марка Цукерберга крупнейшим в истории.