Узнать больше

Бибулатов и Одилов вышли в полуфинал Гран-при ACA

Короткая ссылка
Определились четыре полуфиналиста Гран-при турнира ACA 161, который проходит в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках».
Бибулатов и Одилов вышли в полуфинал Гран-при ACA
  • © соцсети Магомеда Бибулатова

В легчайшем весе россиянин Магомед Бибулатов одержал победу над грузином Важой Циптарули и вышел в полуфинал Гран-при ACA 161.

Полуфиналистом в полутяжёлом весе стал Фаридун Одилов, обыгравший бразильца Вагнера Прадо, в среднем весе Абдул-Рахман Джанаев нокаутировал американца Криса Ханикатта, а в наилегчайшем весе боец из Таджикистана Азам Гафоров победил Вартана Асатряна.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что считает бой миллиардеров Илона Маска и Марка Цукерберга крупнейшим в истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить