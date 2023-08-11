Уайт: чтобы превзойти бой Маска и Цукерберга, нужно заставить Трампа драться с Байденом

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что считает бой миллиардеров Илона Маска и Марка Цукерберга крупнейшим в истории.

«Подумайте, насколько грандиозен этот бой! Два богатейших и влиятельнейших парня в мире зарубятся на самой большой сцене. Нам придётся заставить Дональда Трампа подраться с Джо Байденом, чтобы превзойти его», — сказал Уайт в подкасте Майка Тайсона.

Предприниматели готовятся к поединку друг с другом. Слухи о возможном бое американцев появились на фоне их перепалки в социальных сетях.

Маск сообщил, что состязание пройдёт в прямом эфире. Он также не исключил, что может проиграть бой из-за лишнего веса.

Ранее Уайт заявил, что российский блогер Хасбик заработал в UFC больше $1 млн.