Уайт: чтобы превзойти бой Маска и Цукерберга, нужно заставить Трампа драться с Байденом
«Подумайте, насколько грандиозен этот бой! Два богатейших и влиятельнейших парня в мире зарубятся на самой большой сцене. Нам придётся заставить Дональда Трампа подраться с Джо Байденом, чтобы превзойти его», — сказал Уайт в подкасте Майка Тайсона.
Предприниматели готовятся к поединку друг с другом. Слухи о возможном бое американцев появились на фоне их перепалки в социальных сетях.
Маск сообщил, что состязание пройдёт в прямом эфире. Он также не исключил, что может проиграть бой из-за лишнего веса.
Ранее Уайт заявил, что российский блогер Хасбик заработал в UFC больше $1 млн.