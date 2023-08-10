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На турнире Bellator 300 пройдут четыре титульных поединка

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На юбилейном для Bellator турнире пройдут сразу четыре титульных боя.
На турнире Bellator 300 пройдут четыре титульных поединка
  • Gettyimages.ru
  • © maria zheleznova

В главном событии вечера чемпион организации в тяжёлом весе Райан Бейдер проведёт реванш с Линтоном Васселлом, легковес Усман Нурмагомедов подерётся с Брентом Примусом.

На женских титульных поединках чемпионка в наилегчайшем весе Лиз Кармуш встретится с Илимой-Лей Макфарлейн, а обладательница титула в полулёгком весе Крис Сайборг проведёт бой с Кэт Зингано.

Турнир Bellator 300 состоится 7 октября в Сан‑Диего, штат Калифорния.

Ранее четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Фёдор Емельяненко не исключил, что проведёт поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

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