Sportskeeda: более 1200 бойцов подали коллективный иск к UFC

Более 1200 профессиональных бойцов подали коллективный иск к UFC.

Как сообщает Sportskeeda, бойцы уверены, что организация использовала незаконные методы, чтобы завоевать господство на рынке.

«Это привело к тому, что труд бойцов в полной мере не оплачивался», — приводит издание слова адвоката Эрика Магракена.

Отмечается, что истцы требуют от UFC компенсацию в размере от $800 млн до $1,6 млрд.

Ранее сообщалось, что на турнире Bellator 300 пройдут четыре титульных поединка.