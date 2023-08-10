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Sportskeeda: более 1200 бойцов подали коллективный иск к UFC

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Более 1200 профессиональных бойцов подали коллективный иск к UFC.
Sportskeeda: более 1200 бойцов подали коллективный иск к UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

Как сообщает Sportskeeda, бойцы уверены, что организация использовала незаконные методы, чтобы завоевать господство на рынке.

«Это привело к тому, что труд бойцов в полной мере не оплачивался», — приводит издание слова адвоката Эрика Магракена.

Отмечается, что истцы требуют от UFC компенсацию в размере от $800 млн до $1,6 млрд.

Ранее сообщалось, что на турнире Bellator 300 пройдут четыре титульных поединка.

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