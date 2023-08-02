Лидер рейтинга P4P, чемпион в лёгком весе и брат Магомедшарипова: кто из российских бойцов Bellator может зажечь в UFC

Чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков подтвердил, что может задуматься о контракте с другой лигой, если Bellator перейдёт в собственность PFL. Как сказал спортсмен, он располагает сведениями о возможной продаже промоушена, а ранее эту информацию подтвердил и президент лиги Скотт Кокер. В этом случае представитель Fedor Team вполне может оказаться в UFC. Кто ещё из россиян может пойти на повышение — в материале RT.

Вадим Немков

Так как первый номер сводного рейтинга Bellator лично поднял тему возможного ухода из организации, логично будет начать с него. За последние несколько лет Немкова в UFC не сватал только ленивый, а сам боец был вынужден регулярно отвечать на вопросы журналистов о потенциальном переходе под крыло Даны Уайта. И отличная возможность осуществить это была в этом году. У россиянина истекал действующий контракт с промоушеном Скотта Кокера, а конкурент проявлял предметный интерес. Однако предложение полутяжеловеса не устроило и он подписал двухлетний договор на четыре поединка с уже ставшей для него родной организацией.

Возможно, в тот момент Немков не знал о готовящейся продаже Bellator, но сейчас его решение может показаться не самым дальновидным. Особенно в свете того, что он видится наиболее готовым к возможному транзиту российским представителем промоушена, способным сходу включиться в борьбу за титул. По уровню он не уступает действующим топам полутяжёлой категории, подтверждением чему являются его победы над бывшими звёздами чемпионата в лице Райана Бейдера, Кори Андерсона и Йоэля Ромеро, а трансфер самого успешного воспитанника Фёдора Емельяненко в UFC обречён стать одним из самых обсуждаемых событий года. Как и его реванш с Иржи Прохазкой, которому он уступил на новогоднем турнире RIZIN FF в декабре 2015-го.

Усман Нурмагомедов

Вряд ли стоит сомневаться в перспективах и другого обладателя пояса Bellator. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова штурмом взял лёгкий дивизион и уже успел пополнить послужной список двумя крупными победами. В схватке за трофей он справился с Патрики Фрейре, а затем менее чем за три минуты сокрушил легенду смешанных единоборств Бенсона Хендерсона. И тем самым не только продемонстрировал свою готовность биться на высочайшем уровне, но и вырвался вперёд в заочном споре с Умаром, чья карьера стопорится из-за обилия травм.

Нет сомнений, что в UFC Усман тоже не затерялся бы. Его невероятный универсализм помог бы ему на равных соперничать с действующими лидерами в 70 кг, а мастерство в ударной технике — привлекать огромное количество зрителей и качественно выделяться на фоне многих партнёров по Eagles MMA. Загвоздка в том, что сейчас в лёгком дивизионе правит Ислам Махачев, а представить себе очную битву россиян невозможно.

Быть может, приход Нурмагомедова-младшего мог бы подтолкнуть того к переходу в полусредний, о чём он говорил на протяжении последнего года. Либо сам новичок смог бы временно спуститься категорией ниже. Свой путь в MMA он начинал как полулегковес и вполне мог бы пойти на такой шаг ради одноклубника. Правда, там его ждёт Александер Волкановски, а к сражению с лидером рейтинга P4P он пока не кажется готовым.

Александр Шаблий

Потенциалом стать полноправной звездой UFC обладает и конкурент Нурмагомедова в 70 кг. По-хорошему, в прошлом году именно он должен был биться с Фрейре за пояс Bellator. К этому моменту Александр Шаблий уже взял верх над крепким Бобби Кингом и нокаутировал экс-чемпиона Брента Примуса, поэтому и виделся идеальным кандидатом в претенденты. Но боссы решили иначе и сделали ставку на более раскрученного Усмана.

И это при том, что сейчас Шаблий — один из самых всесторонне развитых и изобретательных бойцов лёгкого веса в мире. Как и Нурмагомедов, он эффективен в стойке и в партере, а его удары ногами — отдельный вид искусства. Совсем недавно их на себе прочувствовал Тофик Мусаев, так и не сумевший продолжить схватку после попадания в корпус.

Несомненно, в чемпионате он бы легко пробился в первую десятку, после чего мог бы радовать зрителей невероятно яркими поединками. Наверняка никто не отказался бы увидеть его дуэль с Рафаэлем Физиевым, в перспективе имевшую все шансы быть номинированной на самую яркую в году. А после этого можно было бы смело включаться в гонку за поясом.

Андрей Корешков

Безусловно, сейчас многим может показаться, что воспитанник Александра Шлеменко уже упустил свой шанс закрепиться в крупнейшем промоушене мира. Как считается, на пике он был в 2015 — 2016 годах, когда владел титулом Bellator в полусреднем весе. Но на самом деле, это не совсем так. Сейчас Андрей Корешков смотрится ничуть не хуже и всё ещё имеет большой потенциал для роста. Несмотря на его колоссальный опыт, в августе он отметит лишь 33-летие. Примерно в таком возрасте свои легендарные бои проводил экс-чемпион UFC Робби Лоулер, а также на трон категории заходили Тайрон Вудли и Камару Усман.

По уровню таланта Корешков достоин биться в UFC и даже может достичь там определённых успехов. Да, добраться до титульного поединка будет крайне непросто, ведь дивизион буквально изобилует топовыми спортсменами, но попасть в топ-10 — более чем реально. Ведь Андрей не только хорош в стойке и партере, но и обладает высоким бойцовским интеллектом, позволяющим ему качественно подстраиваться под оппонента. Именно это во многом и помогло ему взять реванш у Лоренца Ларкина на шоу в Японии.

Вопрос в том, насколько это интересно самому россиянину. В 2020-м он признавался, что никогда не мечтал попробовать свои силы в Абсолютном бойцовском чемпионате и не намерен подписывать контракт не невыгодных условиях. А сходу платить ему баснословные гонорары не станут.

Валентин Молдавский и Анатолий Токов

Наверняка компанию Немкову в UFC могли бы составить и его партнёры по Fedor Team. Валентин Молдавский и Анатолий Токов входят в элиту тяжёлого и среднего дивизионов Bellator и уже пытались завоевать трофей, пусть и безуспешно. Первый крайне спорным решением уступил Райану Бейдеру, а второй ничего не смог противопоставить Джонни Эблину. Тем не менее, оба остаются очень мастеровитыми спортсменами и уж точно будут неудобны для большинства конкурентов в главной лиге планеты.

Тем не менее, их переход в UFC кажется крайне маловероятным. В отличие от того же Немкова, они так и не стали полноценными звёздами Bellator, поэтому рассчитывать на щедрое предложение от Уайта не приходится. А это вполне может стать камнем преткновения — как и проблемы с визой, из-за которых уже страдал тот же Токов. Не стоит забывать и о не самом зрелищном стиле ведения боя. Если Анатолий всё же делает ставку на ударную технику, то Валентин многие схватки преимущественно проводил в клинче. А в чемпионате такое не ценят, даже если это приносит результат.

Магомед Магомедов и Хасан Магомедшарипов

Неплохим дополнением для списка бойцов UFC могли бы стать партнёры по команде DagFighter. Пусть первый из них пока и не сумел преуспеть в крайне конкурентном легчайшем весе Bellator и оправдать надежды фанатов, а второй находится на стартовом этапе карьеры. Тем не менее, к 22 годам Хасан Магомедшарипов уже одержал восемь побед, причём три из них — в американской организации. И что самое главное, продемонстрировал свой огромный талант, сопоставимый по уровню с задатками старшего брата.

И это может стать одной из причин, по которой руководство UFC заинтересуется молодым полулегковесом. В США любят красивые сюжеты, а приход в лигу родственника спортсмена, добравшегося до самой вершины, но так и не сделавшего последний шаг, — великолепная история, способная привлечь внимание болельщиков. Даже если Магомедшарипов-младший будет выступать не так успешно, к нему будет приковано колоссальное внимание, а именно это и нужно промоушену.

То же самое касается Магомедова, до сих пор имеющего нерешённые вопросы с Петром Яном. Их третий поединок под эгидой UFC мог бы стать знаковым событием для российских MMA, не оставшимся незамеченным и в Америке. А также тем самым мостиком, обеспечившим Магомеду переход в чемпионат. А шанс закрепиться там у него точно есть.