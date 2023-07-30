Двойной успех: Корешков взял реванш у Ларкина, а Магомедов «задушил» Сабателло на Bellator vs RIZIN 2

Андрей Корешков сломил сопротивление Лоренца Ларкина на совместном турнире Bellator и RIZIN FF в Японии. Поединок продлился запланированные три раунда, по итогам которых россиянин одержал победу раздельным решением судей и взял реванш за поражение в октябре 2019 года. В свою очередь, Магомеду Магомедову потребовалось менее четырёх минут, чтобы «задушить» Дэнни Сабателло и вернуться в гонку за титул в легчайшем весе.

Несмотря на то что турнир в Японии проходил под знаком противостояния Bellator и RIZIN FF, двум российским бойцам достались соперники, выступающие с ними в американской лиге. Причём оба были более чем грозные. И пусть Дэнни Сабателло входил в пятёрку рейтинга в родной для него легчайшей категории, именно Лоренц Ларкин казался более серьёзным испытанием. Да, из-за простоя американец в своё время выпал из десятки полусреднего дивизиона и был вынужден вновь зарабатывать уважение боссов промоушена, но он обладал колоссальным опытом, в том числе имел неплохой период в UFC. Кроме того, ранее он уже брал верх над Андреем Корешковым.

Впервые пути бойцов пересеклись в октябре 2019-го. За год до этого Корешков второй раз уступил Дугласу Лиме и выпал из пула сильнейших представителей своего веса. Однако мог вернуть утраченные позиции в случае успеха над Ларкином. Но для россиянина всё сложилось не лучшим образом. В трёхраундовом противостоянии он потерпел поражение раздельным решением судей и впоследствии не встречался ни с одним звёздным противником, сражаясь то на родине, то за рубежом. Во многом виной тому была пандемия, спровоцировавшая длительную паузу в его карьере.

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Так или иначе, за неполные четыре года Корешков выиграл четыре поединка, три из них — досрочно. И остановился если не в одной, то в двух победах от статуса первого претендента на трофей, которым сейчас владеет украинец Ярослав Амосов. И довольно символично, что для продолжения серии ему было необходимо справиться с тем, кто однажды уже подпортил ему статистику.

На этот раз битва также получилась равной и продлилась все запланированные 15 минут. Первые две с половиной оппоненты предпочитали размениваться в стойке, и по итогам этого отрезка отдать кому-то предпочтение было крайне сложно. Корешков смотрелся неплохо и временами даже опережал Ларкина, но значимыми попаданиями не отметился. А затем решил подключить борьбу и с первой же попытки уложил Лоренца на канвас. И хотя он заблокировал ноги соперника, скорее сосредоточился на пассивном контроле, чем на попытках нанести ущерб.

Так или иначе, первый отрезок остался за Корешковым, что заставило Ларкина прибавить в активности. С первых же минут он пошёл вперёд и начал прессинговать соперника, напомнив ему не только о своих боксёрских навыках, но и о фирменных лоу-киках, в своё время принёсших ему победу над Нилом Мэгни. Но на этот раз достичь такого же успеха не удалось. Андрей быстро опомнился и завязал Лоренца в клинче, ненадолго остудив его пыл.

Находившийся в углу Александр Шлеменко требовал от одноклубника собраться, но в концовке Корешков пропустил ещё несколько неприятных ударов в голову и тем самым дал судьям основания отдать этот раунд Ларкину. На их мнение вряд ли могли повлиять ещё 30 секунд в клинче, за которые россиянин толком ничего не сделал.

Корешкову было необходимо забирать последнюю пятиминутку, поэтому он поступил очень мудро. Пожертвовав зрелищностью и рискуя вызвать негодование зрителей, он вновь перевёл Ларкина на настил, прижал спиной к сетке и в стиле Хабиба Нурмагомедова зафиксировал ноги. Продержал он соперника в этом положении более двух минут.

Казалось, это должно было измотать Лоренца, но на деле больше пострадал сам Андрей. После возвращения в вертикальное положение он выглядел невероятно уставшим и с трудом сдерживал натиск бросившегося в атаку американца. Тот направил в цель несколько жёстких ударов, добавил к ним тяжёлое попадание коленом и заставил россиянина спасаться в клинче.

Судьба поединка оказалась в руках судей, и их мнение вновь разделилось, как и в октябре 2019-го. Но на этот раз двое отдали предпочтение Корешкову, позволив ему взять реванш у Ларкина и продлить успешную серию до пяти схваток. А также вновь заявить о своих притязаниях на пояс.

Что касается Магомеда Магомедова, отчётная битва должна была дать ответ на вопрос, вернётся он в элиту в весе 61 кг или окончательно распрощается с надеждами на чемпионство. В Bellator он приходил в статусе высококлассного спортсмена и экс-чемпиона ACB, уступавшего лишь Петру Яну. Да и то в крайне напряжённом и конкурентном сражении. Но в США россиянин стал терпеть неудачи с незавидной периодичностью. Сначала ничего не смог противопоставить Рауфеону Стотсу, а затем проиграл удушающим Патчи Миксу — будущему временному чемпиону. И до поры распрощался с надеждами на трофей.

Вновь вернуться в гонку за титул могла помочь победа над Сабателло. Тот хоть и занимал высокое место в рейтинге, с по-настоящему серьёзными соперниками практически не встречался. Исключение — дуэль с тем же Стотсом, завершившаяся в пользу Рауфеона раздельным решением. Тем не менее в преддверии шоу именно американец считался фаворитом.

Сабателло постарался оправдать котировки букмекеров и с первых же секунд принялся демонстрировать не только активность, но и свой арсенал. Сначала он несколько раз пригрозил Магомедову фронт-киками в голову, а затем эффектной подсечкой чуть было не уложил того на землю. И пусть опытнейший россиянин долго сохранял равновесие, амплитудный бросок всё же помог сопернику завершить начатое. Дэнни залез на спину Магомеду и постарался зафиксировать захват на шее, но не преуспел.

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Но, как оказалось впоследствии, кроме агрессивных проходов в ноги, у Сабателло ничего не было. И Магомедов очень быстро понял это. Следующую попытку он заблокировал, а на третий раз ещё и поймал соперника на гильотину. Дэнни не оставалось ничего иного, кроме как постучать.

Магомедов закрыл поражение от Микса, улучшил рекорд в Bellator (4-2) и подтвердил, что способен брать верх над звёздами американской лиги. И в ближайшее время он наверняка получит шанс проявить себя в дуэли с более сильным бойцом. Возможно, с тем же Стотсом или Хуаном Арчулетой. Настроение Магомеду могло подпортить разве что поведение Дэнни. Дождавшись официального решения, тот сразу покинул клетку.

Если говорить об оставшихся боях турнира в Сайтаме, то не все они получились конкурентными. Кана Ватанабе довольно уверенно расправилась с Ветой Артеагой, окончательно подпортив ей послужной список (7-6), а Патрики Фрейре хватило чуть более десяти минут, чтобы нокаутировать Роберто де Соузу. Но вряд ли это серьёзно порадовало бразильца. Изначально он должен был биться с Эйджем Макки, однако тот снялся с шоу по медицинским показаниям. В свою очередь, битва за вакантный титул Bellator в наилегчайшем весе была признана несостоявшейся. Уже на 25-й секунде Кёдзи Хоригути непреднамеренно попал в глаз Макото Синрю, из-за чего тот не смог продолжать драться.