Россиянин Корешков одолел американца Ларкина на совместном турнире Bellator и RIZIN

Российский боец смешанных единоборств (MМА) Андрей Корешков одержал победу над американцем Лоренцем Ларкиным на совместном турнире промоушенов Bellator и RIZIN в Сайтаме (Япония).

Бой завершился победой Корешкова раздельным решением судей.

Таким образом, россиянин взял реванш у американца за поражение в 2019 году.

Также на прошедшем турнире россиянин Магомед Магомедов удушающим приёмом в первом раунде одолел американца Дэнни Сабателло.

Ранее сообщалось, что российский боец MMA Роман Копылов нокаутировал бразильца Клаудио Рибейро в рамках 291-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Солт-Лейк-Сити (США).