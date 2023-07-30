Россиянин Корешков одолел американца Ларкина на совместном турнире Bellator и RIZIN
Бой завершился победой Корешкова раздельным решением судей.
Таким образом, россиянин взял реванш у американца за поражение в 2019 году.
Также на прошедшем турнире россиянин Магомед Магомедов удушающим приёмом в первом раунде одолел американца Дэнни Сабателло.
Ранее сообщалось, что российский боец MMA Роман Копылов нокаутировал бразильца Клаудио Рибейро в рамках 291-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Солт-Лейк-Сити (США).