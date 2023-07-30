Исаев победил Чибисова в главном поединке TOP DOG 22

Иса Исаев (Тандовский) одержал победу над Николаем Чибисовым (Чибис) в главном поединке турнира по кулачным боям TOP DOG 22.

Бой проходил в Казани и завершился победой Исаева единогласным решением судей.

В соглавном бою чемпион легчайшей весовой категории Чингис (Хан) Салбырын победил Николая (Ebosher) Терехова и успешно провёл первую защиту титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился вничью.

В международном поединке чемпион TOP DOG в лёгком весе Кантемир Калажоков победил Васифа Аббасова из Казахстана единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Серж Михель нокаутировал Наима Давудова в главном поединке TOP DOG 21.