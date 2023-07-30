Узнать больше

Российский боец Копылов бросил вызов американцу Стрикленду

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Роман Копылов после победы над бразильцем Клаудио Рибейро в рамках 291-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Солт-Лейк-Сити (США) бросил вызов американцу Шону Стрикленду.
Российский боец Копылов бросил вызов американцу Стрикленду
  • Gettyimages.ru

«Благодарю UFC и Дану Уайта за доверие. Я бы хотел подраться со Стриклендом. Если организации будет это интересно, я бы с удовольствием разделил с Шоном клетку. Пора менять рейтинги и поменяться с ним местами», — приводит слова Копылова «Чемпионат».

На счету 32-летнего россиянина 11 побед и два поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что американец Джастин Гэтжи нокаутировал соотечественника Дастина Порье в главном поединке UFC 291.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить