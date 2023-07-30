Российский боец Копылов бросил вызов американцу Стрикленду
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«Благодарю UFC и Дану Уайта за доверие. Я бы хотел подраться со Стриклендом. Если организации будет это интересно, я бы с удовольствием разделил с Шоном клетку. Пора менять рейтинги и поменяться с ним местами», — приводит слова Копылова «Чемпионат».
На счету 32-летнего россиянина 11 побед и два поражения в MMA.
Ранее сообщалось, что американец Джастин Гэтжи нокаутировал соотечественника Дастина Порье в главном поединке UFC 291.