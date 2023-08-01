Немков допускает уход из Bellator в случае продажи промоушена

Российский боец Вадим Немков заявил, что владеет информацией о возможной продаже Bellator.

«У нас есть кое-какая информация, но рассказывать её не могу. Если продадут, будем что-то думать, а пока надо думать о продолжении карьеры. Если эта продажа произойдёт, то надо обсуждать с организациями и принимать взвешенные решения», — цитирует Немкова Metaratings.

21 июня россиянин стал первым в обновлённом рейтинге спортсменов вне зависимости от весовых категорий в Bellator. Немков 17 июня нанёс поражение кубинцу Йоэлю Ромеро на турнире Bellator 297. Россиянин победил единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс. Теперь на его счету 16 побед (девять нокаутом) и два поражения в карьере.

Ранее Немков сообщил, что пока не собирается уходить из второго по силе в мире чемпионата по смешанным единоборствам.