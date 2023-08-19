В ритме самбо: Гольцов «задушил» Хейдермана, а Мохнаткина победила Лейброк в полуфинале плей-офф PFL

Денис Гольцов и Марина Мохнаткина одержали победы на турнире PFL 8 и пробились в финал плей-офф турнира. Тяжеловес в первом раунде «задушил» Джордана Хейдермана ручным треугольником, а представительница полулёгкого веса заставила Эмбер Лейброк сдаться, исполнив рычаг локтя. За титул чемпиона организации и $1 млн призовых россияне поборются с бразильскими бойцами Ренаном Феррейрой и Лариссой Пачеко соответственно.

Выступление на турнире PFL 8 можно было смело назвать одним из самых важных в карьере сразу двух российских бойцов. Ведь победа позволяла Денису Гольцову и Марине Мохнаткиной впервые пробиться в финал плей-офф и приблизиться к завоеванию не только титулов чемпиона организации, но и $1 млн призовых. Причём если тяжеловес ранее уже добирался до этой стадии первенства, то его соотечественница сделала это впервые.

В прошлом году Мохнаткиной не хватило совсем немного, чтобы оказаться в числе четырёх сильнейших по итогам регулярного чемпионата. Россиянка стала пятой и три очка уступила украинке Елене Колесник, на флажке вырвавшей путёвку в следующий раунд. Всему виной неудачный жребий, который уже в первом бою свёл Марину с на тот момент не знавшей поражений и считавшейся «Хабибом Нурмагомедовым от женских MMA» Кайлой Харрисон. На этот раз с оппонентками ей повезло гораздо больше. Йоко Хигаси была «забита» уже во втором раунде, а Эвелин Мартинс проиграла единогласным решением.

К числу топовых девушек-бойцов нельзя было отнести и соперницу россиянки по полуфиналу. Ранее Эмбер Лейброк пробовала силы в паре крупных американских лиг, но нигде не добиралась до серьёзных высот. Уже во втором поединке в карьере она потерпела сокрушительное поражение от будущей претендентки на титул UFC Меган Андерсон и выбыла из гонки за пояс Invicta FC, а в Bellator проиграла три боя подряд, после чего была вынуждена вернуться в региональные промоушены. Пара побед над откровенно слабыми соперницами подняли её котировки, а успех в противостоянии с крепкой Мартиной Жиндровой намекал на серьёзный прогресс. Правда, задуматься о её статусе заставила неудача в схватке с Лариссой Пачеко, нокаутировавшей американку всего за 45 секунд.

Поэтому Лейброк и не считалась фаворитом в дуэли с Мохнаткиной, что та и принялась доказывать с самого начала. Около 20 секунд ей понадобилось, чтобы перевести американку на настил и начать работать над болевым приёмом. Аманда отчаянно сопротивлялась, около минуты пытаясь выбраться из тяжелейшего положения, но всё же капитулировала. Семикратная чемпионка мира по самбо добилась своего — провела рычаг локтя и заставила оппонентку постучать. Первая полуфинальная битва в карьере Марины продлилась всего 1 минуту 45 секунд.

Но следующее испытание обещает стать гораздо более сложным, ведь противостоять ей будет триумфатор прошлогоднего розыгрыша. В своём бою Пачеко буквально не оставила шансов Колесник, разобравшись с ней всего за 14 секунд. Первым же серьёзным попаданием в челюсть она усадила украинку на пятую точку, а затем произвела добивание.

Однако мы немного забежали вперёд, ведь сразу после Мохнаткиной в клетку вышел Гольцов. В отличие от соотечественницы, для него это была уже третья попытка пробиться в решающую стадию Гран-при PFL. Ранее он находился в шаге от успеха в 2019, 2021 и 2022 годах, но каждый раз ему что-то помешало. Сначала он потерпел поражение от Али Исаева, потом — Анте Делии, а затем не сумел подраться из-за проблем с визой. Но в нынешнем сезоне Денис считался главным фаворитом всего соревнования. Подтверждением тому стали две досрочные победы над Сезаром Феррейрой и Йорганом Де Кастро, суммарно продержавшимися с ними в клетке лишь 2 минуты 25 секунд.

Назвать Джордана Хейдермана равным ему бойцом было нельзя. Пусть тот имел идеальный рекорд (7-0), но с по-настоящему серьёзными соперниками не бился. Да и в плей-офф он попал во многом благодаря случайности. Уже на третьей минуте боя Патрик Брейди травмировал колено и не смог продолжать драться, а его соперник заработал сразу шесть очков и обошёл бывшего представителя UFC Мориса Грина. Кстати, в итоге тот всё же оказался в топ-4, заменив Марсело Нуньеса.

Что касается поединка, то он получился скоротечным. Гольцов сразу продемонстрировал своё превосходство в классе: сначала разбил Хейдермана в стойке, а затем наказал за опрометчивое решение сойтись с ним в клинче. Эффектной подсечкой он отправил Джордана на канвас и сразу перешёл в позицию бокового контроля. Да, закрепиться в ней не удалось, но даже из фулл-гарда он наносил оппоненту колоссальный ущерб, буквально избивая его на земле.

Но победу Гольцов одержал не техническим нокаутом, а удушающим. Очередной серией ударов он замаскировал попытку проведения ручного треугольника — и та стала успешной. Хейдерман пытался сопротивляться, но скинуть с себя 110-килограммового чемпиона мира по боевому самбо не сумел. И то ли не успел, то ли не смог постучать, потеряв сознание.

Гольцов одержал пятую победу подряд (четыре из них — в первом раунде) и впервые в своей карьере вышел в финал PFL. Там он встретится с Ренаном Феррейрой, не оставившим шансов всё тому же Грину. На протяжении раунда тот постоянно прессинговал и демонстрировал преимущество в ударной технике, пресекая его попытки затащить себя на настил. А в самой концовке пятиминутки поймал мощнейшим правым прямым. Американец рухнул, после чего в его голову пришлись ещё два «контрольных выстрела». Хотя необходимости в них уже не было.