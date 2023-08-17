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Порье: USADA превратится в посмешище, если разрешит Конору драться без допинг-тестирования

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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор должен вернуться в пул USADA.
Порье: USADA превратится в посмешище, если разрешит Конору драться без допинг-тестирования
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«Если они разрешат Конору драться без допинг-тестирования, то превратятся в посмешище. Никаких «серых зон» быть не должно», — цитирует Порье MMA Junkie.

Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём спортсмен потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

В 2023 году Макгрегор не сможет принять участие в поединках, если не получит послабления от USADA. Ирландец не уложился в срок, установленный организацией для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования.

Ранее Макгрегор сообщил о трёх ближайших поединках со своим участием.

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