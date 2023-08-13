Макгрегор анонсировал три боя со своим участием
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«Я вернусь в декабре и подерусь с Чендлером. Затем будет Гэтжи за пояс «Самого опасного ублюдка», а потом мы сделаем трилогию с Нейтом Диазом», — цитирует Макгрегора talkSPORT.
Спортсмен провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.
Ранее Дана Уайт подтвердил, что следующий бой Макгрегор проведёт против Чендлера.