Макгрегор анонсировал три боя со своим участием

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил о трёх ближайших поединках со своим участием.

«Я вернусь в декабре и подерусь с Чендлером. Затем будет Гэтжи за пояс «Самого опасного ублюдка», а потом мы сделаем трилогию с Нейтом Диазом», — цитирует Макгрегора talkSPORT.

Спортсмен провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Дана Уайт подтвердил, что следующий бой Макгрегор проведёт против Чендлера.