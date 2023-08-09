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Уайт подтвердил, что следующий бой Макгрегор проведёт против Чендлера

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Президент UFC Дана Уайт назвал следующего соперника экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Уайт подтвердил, что следующий бой Макгрегор проведёт против Чендлера
  • Gettyimages.ru

«Конор готов к бою. Я сказал, чтобы он набирал форму. Кто будет его соперником? Чендлер. Это точно. Просто Макгрегору нравится задевать других бойцов», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Спортсмен провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее менеджер Макгрегора заявил, что Конор надеется вернуться в октагон в 2024 году.

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