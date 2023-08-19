Дацик в первом раунде нокаутировал Томпсона

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик нанёс поражение бывшему участнику Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанину Оли Томпсону.

Бой в Москве в рамках вечера бокса под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» на волейбольной арене «Динамо» закончился победой россиянина в первом раунде нокаутом.

На счету 43-летнего россиянина девять побед в боях по правилам бокса и три поражения. В активе 43-летнего Томпсона 21 победа и 17 поражений в ММА.

Немногим ранее российский боксёр Марк Петровский победил бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американца Кевина Джонсона.

Ранее сообщалось, что экс-обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров и боец смешанных единоборств Джефф Монсон не смогли выявить победителя в боксёрском поединке.