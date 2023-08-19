Боксёрский поединок между Тактаровым и Монсоном завершился вничью

Экс-обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров и боец смешанных единоборств Джефф Монсон не смогли выявить победителя в боксёрском поединке.

Турнир проходит в Москве на волейбольной арене «Динамо» в рамках вечера бокса под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

55-летний Тактаров провёл свой последний поединок в ММА в 2008 году, когда победил американца Марка Керра.

Последний бой 52-летнего Монсона был выставочным и состоялся в марте 2023-го в Москве на арене УСК «Крылья Советов». Монсон провёл поединок с Артуром Варданяном. Он продлился три раунда, по итогам которых судьями была объявлена ничья.

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