Американcкий боксёр Джонсон заявил, что восхищается мудростью Путина

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Кевин Джонсон рассказал о восхищении мудростью президента РФ Владимира Путина.

«На самом деле о том, что я могу взять отчество, я узнал только недавно, и, конечно, взял его из-за президента Путина. Я хотел выразить ему своё уважение. Больше всего мне нравится в нём его мудрость», — приводит слова Джонсона РИА Новости.

31 марта 43-летний американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой получить российское гражданство.

15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен изменил отчество на Кевин Владимирович в честь Путина.

Ранее Джонсон рассказал о различиях между США и Россией.