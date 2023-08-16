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Американcкий боксёр Джонсон заявил, что восхищается мудростью Путина

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Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Кевин Джонсон рассказал о восхищении мудростью президента РФ Владимира Путина.
Американcкий боксёр Джонсон заявил, что восхищается мудростью Путина
  • Gettyimages.ru

«На самом деле о том, что я могу взять отчество, я узнал только недавно, и, конечно, взял его из-за президента Путина. Я хотел выразить ему своё уважение. Больше всего мне нравится в нём его мудрость», — приводит слова Джонсона РИА Новости.

31 марта 43-летний американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой получить российское гражданство.

15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен изменил отчество на Кевин Владимирович в честь Путина. 

Ранее Джонсон рассказал о различиях между США и Россией.

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