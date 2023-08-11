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Боксёр Джонсон: в США люди говорят чушь и врут, а в России всё наоборот

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Американский боксёр Кевин Джонсон рассказал об отличиях между США и Россией.
Боксёр Джонсон: в США люди говорят чушь и врут, а в России всё наоборот
  • Gettyimages.ru

«В США люди говорят чушь и врут, в России всё наоборот. В Америке нельзя положиться на то, что говорят люди. Можно положиться только на их поступки. Здесь же каждый, кого я встречал, совершает поступки раньше, чем говорит о них», — приводит слова Джонсона Metaratings.

31 марта 43-летний американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой получить российское гражданство.

Ранее Джонсон заявил, что изменил своё имя в честь Путина.

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