Американский боксёр Кевин Джонсон рассказал об отличиях между США и Россией.

«В США люди говорят чушь и врут, в России всё наоборот. В Америке нельзя положиться на то, что говорят люди. Можно положиться только на их поступки. Здесь же каждый, кого я встречал, совершает поступки раньше, чем говорит о них», — приводит слова Джонсона Metaratings.

31 марта 43-летний американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой получить российское гражданство.

Ранее Джонсон заявил, что изменил своё имя в честь Путина.