Американский боксёр Джонсон изменил своё имя в честь Путина

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Кевин Джонсон рассказал, что изменил своё имя в честь Владимира Путина.

«Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить моё имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я, без шуток, на 100% русский», — цитирует Джонсона телеканал РЕН ТВ.

43-летний спортсмен за свою профессиональную карьеру провёл 58 боев, в которых одержал 35 побед (19 из которых нокаутом), потерпел 21 поражение и завершил два поединка вничью. В 2009 году Джонсон проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии WBC.

В апреле 2023 года боксёр обращался к Путину с просьбой получить гражданство РФ.

Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос касательно гражданства новичка команды Олега Рябчука.