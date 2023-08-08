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В «Спартаке» объяснили, почему Рябчук заявлен как португалец

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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос касаемо гражданства новичка команды Олега Рябчука.
В «Спартаке» объяснили, почему Рябчук заявлен как португалец
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«Это технический момент, связанный с оформлением документов: срок действия португальского паспорта Рябчука дольше», — цитирует Зеленова Sport24.

На сайте чемпионата России в профиле игрока размещён флаг Португалии — второго гражданства футболиста. При этом Рябчук выступает в сборной Молдавии. Он провёл за команду 41 матч.

7 августа защитник подписал с красно-белыми контракт сроком на три года. Он будет играть под вторым номером. 

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что «Спартак» переплатил за Рябчука.

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