В «Спартаке» объяснили, почему Рябчук заявлен как португалец
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«Это технический момент, связанный с оформлением документов: срок действия португальского паспорта Рябчука дольше», — цитирует Зеленова Sport24.
На сайте чемпионата России в профиле игрока размещён флаг Португалии — второго гражданства футболиста. При этом Рябчук выступает в сборной Молдавии. Он провёл за команду 41 матч.
7 августа защитник подписал с красно-белыми контракт сроком на три года. Он будет играть под вторым номером.
Ранее Леонид Слуцкий заявил, что «Спартак» переплатил за Рябчука.