В «Спартаке» объяснили, почему Рябчук заявлен как португалец

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос касаемо гражданства новичка команды Олега Рябчука.

«Это технический момент, связанный с оформлением документов: срок действия португальского паспорта Рябчука дольше», — цитирует Зеленова Sport24.

На сайте чемпионата России в профиле игрока размещён флаг Португалии — второго гражданства футболиста. При этом Рябчук выступает в сборной Молдавии. Он провёл за команду 41 матч.

7 августа защитник подписал с красно-белыми контракт сроком на три года. Он будет играть под вторым номером.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что «Спартак» переплатил за Рябчука.