Чендлер рассказал о поведении Макгрегора вне ринга

Боец UFC Майкл Чендлер, выступающий в лёгком весе, рассказал об общении с Конором Макгрегором на шоу The Ultimate Fighter 31.

«Он три дня пытался быть моим другом, говоря, что всё это бизнес. Затем вдруг перевернул сценарий. Он полностью сошёл с ума, постоянно пытался меня задеть и залезть под кожу. Вы никогда не узнаете, какой Конор вам достанется», — цитирует бойца ESPN.

Напомним, что Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём он потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Дана Уайт подтвердил, что следующий бой Макгрегор проведёт против Чендлера.