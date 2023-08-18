Чендлер рассказал о поведении Макгрегора вне ринга
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«Он три дня пытался быть моим другом, говоря, что всё это бизнес. Затем вдруг перевернул сценарий. Он полностью сошёл с ума, постоянно пытался меня задеть и залезть под кожу. Вы никогда не узнаете, какой Конор вам достанется», — цитирует бойца ESPN.
Напомним, что Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём он потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.
Ранее Дана Уайт подтвердил, что следующий бой Макгрегор проведёт против Чендлера.