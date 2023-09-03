Вечер нокаутов: Ган победил Спивака на UFC Fight Night 226, Туменов и Керефов пробились в полуфинал Гран-при ACA

Сирил Ган не оставил шансов Сергею Спиваку в главном поединке турнира UFC в Париже. Француз нанёс почти в десять раз больше значимых ударов, а в концовке второго раунда взял верх техническим нокаутом. В свою очередь, на шоу ACA в Краснодаре определились три обладателя путёвок в полуфинал Гран-при. Биберт Туменов менее чем за пять минут расправился с Лэнсом Палмером, Азамат Керефов одержал досрочную победу над Осимхоном Рахмоновым, а Абубакар Вагаев сломил сопротивление Мишеля Празереса.

Двойной провал Палмера и сила воли Керефова

Первая суббота сентября выдалась крайне насыщенной для поклонников смешанных единоборств. В этот день проходили два крупных турнира по MMA. В то время как на турнире ACA в Краснодаре разыгрывались сразу три путёвки в полуфинал Гран-при в различных весовых категориях, на шоу UFC в Париже сражались звёзды в тяжёлом весе у мужчин и наилегчайшем — у женщин. Причём для Роуз Намаюнас поединок с Манон Фиро был дебютным в новом для неё дивизионе. До этого она завоёвывала пояс в минимальном, но уступила его Карле Эспарзе.

И если американка ожидаемо уложилась в лимит новой для себя категории, продемонстрировав заметную прибавку в физической мощи и мускулатуре, то участник главного боя ACA Лэнс Палмер с этой задачей не справился. Двукратный чемпион PFL крайне халатно отнёсся к своему дебюту в российской лиге и превысил предел полулёгкого веса аж на 850 г. В результате он был оштрафован на 30% гонорара в пользу соперника.

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Однако не только американец провалил взвешивание перед ACA 162. Этим же отличились участники четвертьфинальной схватки в наилегчайшем весе. И если Осимхон Рахмонов оказался тяжелее на те же 850 г, что и Палмер, то Азамат Керефов умудрился показать на весах лишние 1,7 кг. Оттого и более суровый штраф в 50% от общей суммы заработка против 30% у таджикистанского спортсмена.

«Мы вынесли строгое предупреждение всем участникам Гран-при. Тот, кто выходит в следующий круг восьмёрки, в случае перевеса может быть отстранён от участия в турнире», — заявили в пресс-службе ACA.

Несмотря на превосходство в весе, Керефов неубедительно провёл первый раунд, а в концовке чуть было не оказался в нокауте. Неосмотрительный прорыв на ближнюю дистанцию завершился пропущенным ударом в челюсть и добиванием, чуть было не поставившим точку в этой дуэли. Но экс-чемпион ACA выдержал, быстро восстановился, а во второй отрезок ворвался словно шторм. Россиянин с ходу бросился вперёд и принялся избивать таджикистанца, а немного ослабил давление лишь во второй половине.

И хотя временами Рахмонов попадал очень неплохо, Керефов продолжал доминировать и уже на второй минуте следующего раунда заставил рефери вмешаться. Три удара подряд коленом заставили Осимхона осесть на землю, а серия попаданий в голову привела к остановке. Правда, спортсмен из Таджикистана остался недоволен вердиктом, посчитав, что один из ударов был нанесён не по правилам. Якобы в тот момент он касался земли тремя точками, следовательно, технически находился в партере. Правда, сам Азамат с этим не согласился.

Керефов остался непобеждённым, выиграл 17-ю битву в карьере и пробился в полуфинал Гран-при, где померится силами с Расулом Албасхановым. С ним Азамат уже встречался в августе 2021-го и тогда взял верх удушающим.

В свою очередь, все запланированные 25 минут продлилась дуэль Абубакара Вагаева с Мишелем Празересом. Однако конкурентной она был лишь на протяжении первой трети. Поначалу бразилец неплохо боксировал, а во втором раунде даже перевёл соперника на канвас, но затратил слишком много сил и уже в его концовке серьёзно просел. Россиянин захватил инициативу и за счёт борьбы вырвался вперёд на карточках судей.

Празерес пришёл в себя лишь к заключительному отрезку, но перехватить инициативу уже не сумел. Вагаев засушил поединок и уверенно взял верх единогласным решением судей. К глубочайшему удивлению команды бразильца, те в полном составе встали на сторону россиянина — 50:45— и позволили ему завоевать путёвку в полуфинал Гран-при в полусреднем весе, где он сразится с триумфатором битвы Анатолия Бойко с Эдилом Эсенгуловым. Однако это не сильно подняло настроение Абубакару, явно разочарованному своим выступлением.

«Конечно, недоволен боем. Хорошо готовился, что-то не так пошло, наверное, из-за весогонки. В любом случае выиграл… После поражения для меня была очень важна победа», — признался экс-чемпион.

Что касается Палмера, то пройти в следующий раунд первенства ему не помогли ни лишние 850 г, ни присутствие в углу звезды UFC Коди Гарбрандта. Более того, в дуэли с Бибертом Туменовым он не продержался и пяти минут, оказавшись в глухом нокауте уже в концовке стартового отрезка. Левый боковой отправил американца на настил, после чего особой надобности в добивании уже не было. Это понял сам россиянин и не стал наносить его здоровью дополнительный ущерб.

Туменов одержал 13-ю победу в карьере (девятую — досрочно) и стал последним, четвёртым полуфиналистом Гран-при в 65,7 кг. Пройти дальше ему постарается помешать Курбан Тайгибов.

Поражение Намаюнас и триумф Гана

По сравнению с большинством турниров UFC шоу в Париже не могло похвастать большим числом звёздных участников. Зато основная программа запомнилась как досрочными победами, так и крайне спорным судейским решением. И по иронии судьбы произошло оно в противостоянии французов и стало своего рода отсылкой к недавнему сражению Александра Усика с Даниэлем Дюбуа. Уильям Гомис пробил ногой, но попал не то в пах, не то по корпусу Янису Жеммоури. Тот согнулся от боли, однако рефери никак не отреагировал на это и призвал бойцов продолжать драться. А когда его команда не была выполнена, засчитал пострадавшему поражение, чем вызвал негодование со стороны фанатов.

Зато вполне однозначным получилось завершение битвы Волкана Оздемира с Богданом Гуськовым, заменившим в октагоне россиянина Азамата Мурзаканова. Представитель Узбекистана не сумел справиться с бывшим претендентом на пояс и продержался менее четырёх минут. Сначала швейцарец комбинацией из левых бокового и апперкота отправил его на канвас, а затем «задушил». Таким образом он реабилитировался за поражение в бою с Никитой Крыловым.

Не стали откладывать дело в долгий ящик и Морган Чаррье с Бенуа Сэн-Дени, нокаутировавшие Маноло Зеккини и Тиаго Мойзеса соответственно. После чего серия досрочных побед прервалась. Намаюнас и Фиро провели в клетке все 15 минут.

Как можно судить по соотношению точных попаданий (60:58 в пользу Намаюнас), поединок получился предельно равным. И отдать предпочтение кому-то из девушек было крайне сложно. Возможно, впечатление от выступления Роуз немного смазали шесть неудачных проходов в ноги, а Манон впечатлила несгибаемостью характера. Во втором раунде у неё открылось глубокое рассечение вследствие столкновения головами, но она не сдалась и продолжила рубиться в стойке. Так или иначе, все трое судей отдали ей предпочтение и позволили продлить беспроигрышную серию до 11 схваток (шесть — в UFC). А возможно, и добиться права сразиться за пояс.

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В пользу местного спортсмена завершился и главный поединок вечера. Наверняка многие предполагали, что Сирил Ган может испытать серьёзные проблемы в битве с Сергеем Спиваком. В марте он потерпел сокрушительное поражение в бою с Джоном Джонсом, а представитель Молдавии также славился своим грэпплингом и в партере мог иметь колоссальное преимущество. Но затянуть француза на настил у него не получилось. Тот справился с единственной попыткой перевода, а в стойке избивал оппонента.

В общей сложности за два неполных раунда в активе Гана набралось 109 значимых ударов, то время как у Спивака — всего 11. Представитель Молдавии выглядел беспомощным и очень быстро сломался под давлением. В один момент он просто замер у сетки, получая один удар за другим. Рефери Марк Годдард рисковать здоровьем спортсмена не стал и вмешался.

Ган частично реабилитировался за провал в схватке с Джонсом и вернулся в чемпионскую гонку. Кроме того, он изъявил намерение помериться силами с Томом Аспинэллом, также присутствовавшим на «Аккор Арене» Париже.