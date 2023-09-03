Ган нокаутировал Спивака в главном поединке UFC Fight Night 226 в Париже

Француз Сирил Ган нанёс поражение Сергею Спиваку из Молдавии в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата в Париже.

Боец из Франции в рамках боя UFC Fight Night 226 в тяжёлой весовой категории нокаутировал соперника во втором раунде.

В со-главном бою вечера в женском наилегчайшем весе француженка Манон Фиро взяла верх над американкой Роуз Намаюнас (единогласное решение судей).

На счету 33-летнего француза, который занимает второе место в рейтинге дивизиона, 12 побед (шесть нокаутом, три решением, три сабмишном) и два поражения.

В активе 32-летнего уроженца Кишинёва 16 побед (семь нокаутом, две решением, семь сабмишном) и четыре поражения.

Ранее сообщалось, что российский боец Биберт Туменов победил Лэнса Палмера из США на турнире ACA 162 в рамках четвертьфинала Гран-при в полулёгком весе.