Туменов нокаутировал Палмера в четвертьфинале Гран-при АСА в полулёгком весе
Российский боец Биберт Туменов победил Лэнса Палмера из США на турнире ACA 162 в рамках четвертьфинала Гран-при в полулёгком весе.
Бой завершился победой Туменова нокаутом в первом раунде.
В активе российского бойца 13 побед и два поражения. У Палмера 23 победы и семь поражений.
Ранее Керефов нокаутировал Рахмонова и вышел в полуфинал Гран-при АСА в наилегчайшем весе.
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