Туменов нокаутировал Палмера в четвертьфинале Гран-при АСА в полулёгком весе

Российский боец Биберт Туменов победил Лэнса Палмера из США на турнире ACA 162 в рамках четвертьфинала Гран-при в полулёгком весе.

Бой завершился победой Туменова нокаутом в первом раунде.

В активе российского бойца 13 побед и два поражения. У Палмера 23 победы и семь поражений.

Ранее Керефов нокаутировал Рахмонова и вышел в полуфинал Гран-при АСА в наилегчайшем весе.