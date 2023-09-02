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Туменов нокаутировал Палмера в четвертьфинале Гран-при АСА в полулёгком весе

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Российский боец Биберт Туменов победил Лэнса Палмера из США на турнире ACA 162 в рамках четвертьфинала Гран-при в полулёгком весе.

Бой завершился победой Туменова нокаутом в первом раунде.

В активе российского бойца 13 побед и два поражения. У Палмера 23 победы и семь поражений.

Ранее Керефов нокаутировал Рахмонова и вышел в полуфинал Гран-при АСА в наилегчайшем весе.

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