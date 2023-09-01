Бой Волкова с Туивасой, реванш Шевченко и шестая защита пояса Адесаньи: главные события сентября в MMA

Александр Волков сразится с Таем Туивасой и в случае победы может вернуться в список претендентов на титул UFC в тяжёлом весе, а Исраэль Адесанья проведёт защиту пояса в дуэли с Шоном Стрикландом. Валентина Шевченко постарается реабилитироваться за обидное поражение от Алексы Грассо и вернуться на трон в наилегчайшей категории, а Роман Копылов померится силами с Джошем Фремдом. В свою очередь, на турнире ACA 162 определятся три будущих полуфиналиста Гран-при в различных категориях, а Шамиль Газиев и Александр Солдаткин попытаются одержать победу на шоу Dana White’s Contender Series и пробиться в Абсолютный бойцовский чемпионат.

ACA 162

Дата и место проведения: 2 сентября, Краснодар (Россия).

Значимые бои: Биберт Туменов — Лэнс Палмер (Гран-при в полулёгком весе), Абубакар Вагаев — Мишель Празерес (Гран-при в полусреднем весе), Азамат Керефов — Осимхон Рахмонов (Гран-при в наилегчайшем весе).

Открывает месяц очередной крупный турнир ACA, который впервые с марта примет Краснодар. Да, в отличие от трёх предыдущих, он не будет включать в себя ни чемпионских боёв, ни сражений калибра Эдуард Вартанян — Артём Резников, но парой-тройкой интересных событий всё же порадует. Одно из таких — дуэль Биберта Туменова и Лэнса Палмера. Ведь её триумфатор проследует в полуфинал Гран-при полулёгкой категории.

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Битва Туменова и Палмера уже переносилась, поэтому болельщики наверняка ждут её с нетерпением. А главная интрига заключается в том, сумеет россиянин оформить девятый нокаут в карьере или позволит американцу затянуть себя в поздние раунды, где тот вполне может иметь преимущество. Биберт брал верх лишь в четырёх из шести боёв, продлившихся всю дистанцию, в то время как у Лэнса показатель заметно лучше (14 из 19).

До этого определятся ещё два полуфиналиста Гран-при в других весах. Абубакар Вагаев пройдёт испытание опытным Мишелем Празересом, в чьём послужном списке значится 14 поединков под эгидой UFC. Но известен он не только победами над спортсменами калибра Гилберта Бёрнса и Майрбека Тайсумова, но и тремя провалами на взвешивании. Что символично, после этого он ни разу не проигрывал, поэтому экс-чемпиону ACA в полусреднем весе надо быть начеку.

На этом же турнире ожидается и долгожданное возвращение в лигу Азамата Керефова. Бывший обладатель пояса в наилегчайшем весе должен был совершить его ещё в конце июля, но его соперник, Аскар Аскаров, получил травму и впоследствии уступил своё место Осимхону Рахмонову. И теперь от россиянина ждут только победы. Ведь по статусу, мастерству и опыту таджикистанский боец ему не ровня.

UFC Fight Night 226

Дата и место проведения: 2 сентября, Париж (Франция).

Значимые бои: Сирил Ган — Сергей Спивак.

Что касается UFC, то здесь отечественным болельщикам будет практически не на что смотреть в сентябре. Топовые россияне готовятся к масштабному октябрьскому шоу в Абу-Даби, поэтому в ближайшее время боёв с их участием практически не предвидится. Тем не менее на развитие карьеры одного из них вполне может повлиять результат главного поединка парижского шоу. В нём схлестнутся Сирил Ган и Сергей Спивак — ближайшие конкуренты Сергея Павловича за звание первого претендента на титул в тяжёлом дивизионе.

Велика вероятность того, что именно его триумфатор и станет следующим оппонентом россиянина в чемпионате и фактически будет отделять его от встречи с победителем боя между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Конечно, если кто-то из них не получит травму, а ему не придётся выходить на замену. Что касается грядущей битвы, то, хоть Ган и считается фаворитом, всё может сложиться крайне непредсказуемо. Сложно сказать, в каком состоянии пребывает француз после разгромного поражения в чемпионской дуэли и сумеет ли он грамотно защищаться в сражении с другим сильным борцом в лице молдаванина.

UFC 293

Дата и место проведения: 9 сентября, Сидней (Австралия).

Значимые бои: Исраэль Адесанья (ч) — Шон Стрикланд (титул в среднем весе), Александр Волков — Тай Туиваса.

Тем не менее совсем без россиян шоу UFC в сентябре не останутся. Важнейший бой проведёт Александр Волков, по итогам которого вполне может вернуться в чемпионскую гонку. Помешать ему сделать это постарается Тай Туиваса, ещё полтора года назад сам входивший в число претендентов на трофей. Тогда он шёл на серии из пяти побед, но впоследствии дважды уступил нокаутом — сначала Гану, а потом и Павловичу. С последним он продержался всего 54 секунды.

Сумеет ли Волков повторить успех соотечественника и разобраться с ним в течение минуты? Вряд ли. Во-первых, он предпочитает не форсировать ход дуэли и скорее будет планомерно избивать Туивасу, нежели бросаться вперёд с открытым забралом. Во-вторых, в этот раз австралийца будут поддерживать местные болельщики, что наверняка придаст ему сил. Хотя раньше его это не всегда спасало. Именно на их глазах он был бит Джуниором Дос Сантосом и тем же Спиваком.

В главном поединке вечера Исраэль Адесанья проведёт шестую защиту пояса и первую — после успешного реванша с Алексом Перейрой. И есть все основания полагать, что она сложится для него как никогда просто. При всём уважении Шон Стрикланд не похож на человека, способного нанести Адесанье третье поражение в MMA. В стойке он ему не ровня, а в борьбу вряд ли сумеет затащить. Если американец будет предельно осторожен, то уступит судейским решением, а если попрёт вперёд, то наверняка нарвётся на разящий встречный удар и окажется на настиле.

UFC Fight Night 227

Дата и место проведения: 16 сентября, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Алекса Грассо (ч) — Валентина Шевченко (титул в наилегчайшем весе), Роман Копылов — Джош Фремд.

Куда более интригующим видится реванш между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко. В марте уроженка Киргизии сенсационно уступила удушающим приёмом и не смогла в восьмой раз защитить пояс в весе 56,7 кг. По её мнению, на это частично повлиял рефери Джейсон Херцог, по непонятным для неё причинам вернувший девушек в стойку, когда чемпионка находилась в доминирующей позиции в партере. Так или иначе, одна из лидеров женского рейтинга Pound-for-Pound потерпела четвёртое поражение в карьере и впервые с декабря 2018-го будет вынуждена примерить на себя роль претендентки на пояс.

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Таким образом, ответный бой должен продемонстрировать, было ли фиаско Шевченко неудачным стечением обстоятельств или свидетельством того, что её эпоха постепенно уходит. Откровенно говоря, она выглядела не так впечатляюще ещё в дуэли с Тайлой Сантос, которую оставила за собой лишь раздельным решением, а схватка с Грассо подтвердила эту тенденцию. Теперь же Валентине не остаётся ничего иного, кроме как идеально подготовиться к реваншу и доказать, что она по праву считается одной из величайших девушек-бойцов в истории. Ранее в такой же ситуации уже находилась Аманда Нуньес. Сначала она разгромно проиграла Джулианне Пенье, но потом продемонстрировала свой класс.

Также в Лас-Вегасе подерётся Роман Копылов. В последний раз он дрался в конце июля, но не отказался заменить Криса Кёртиса в сражении с Энтони Эрнандесом. Правда, впоследствии тот тоже снялся, из-за чего оппонентом россиянина стал Джош Фремд. И назвать его проходным нельзя. В двух последних поединках он брал верх над своими оппонентами, причём Седрика Дюма «задушил» уже в середине второго раунда.

Contender Series 2023: Week 7

Дата и место проведения: 19 сентября, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Шамиль Газиев — Грег Веласко.

Если действующие звёзды российских MMA ждут поездки в Абу-Даби, то другие только сражаются за контракт с промоушеном. Да, номинально Шамиль Газиев защищает цвета Бахрейна, но родился он в Дагестане и большую часть карьеры провёл в России и Белоруссии. Многим он запомнился благодаря победе над Григорием Пономарёвым на турнире AMC Fight Nights 104. Тогда соперник в дебюте второго раунда «улетел» в нокаут.

Теперь непобеждённому Газиеву (10-0) предстоит сражение с не знающим поражений Грегом Веласко. Тот прославился в промоушене Cage Fury Fighting Championship, где не только завоевал титул в тяжёлом весе, но и успел защитить его. При этом брал верх в основном досрочно — лишь однажды довёл дело до решения судей. Американец — выходец из джиу-джитсу, и он уже демонстрировал свой грэпплинг в клетке, дважды заставив визави сдаться. Вилли Тарпли он поймал на удушающий сзади, а Эдвина Смарта — на скручивание пятки.

Bellator 299

Дата и место проведения: 23 сентября, Дублин (Ирландия).

Значимые бои: Джонни Эблин (ч) — Фабиан Эдвардс (титул в среднем весе), Хасан Магомедшарипов — Мартин Макдона, Сергей Билостенный — Касим Арас.

В то время как американские болельщики будут наблюдать за второй защитой пояса Джонни Эблина, российские наверняка сосредоточат своё внимание на выступлении двух россиян. Так, на очередном середняке разомнётся Хасан Магомедшарипов, имеющий в активе идеальный рекорд 8-0. Восходящая звезда отечественных MMA уже трижды взял верх в Bellator, но промоутеры не торопятся ставить против него серьёзных соперников, как сделали это в случае с Усманом Нурмагомедовым. Мартин Макдона испытывал серьёзные трудности уже на старте карьеры, а в двух последних схватках уступил нокаутом. Так что составить достойную конкуренцию брату Забита он вряд ли сумеет.

На этом фоне Сергея Билостенного ждёт куда более непростое испытание. В апреле он с поражения нокаутом начал свой путь в американской лиге и теперь вынужден исправлять ситуацию. Но Касима Араса проходным соперником не назовёшь. В немецком EMC он владел титулом, а в Bellator, хоть и был бит Дэвином Франклином, сражался с ним все три раунда. И уж точно постарается продержаться столько же в дуэли с россиянином.

Contender Series 2023: Week 8

Дата и место проведения: 26 сентября, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Александр Солдаткин — Марио Пиаззон.

Также в сентябре пробиться в UFC постарается ещё один россиянин. Его история похожа на Газиева — Александр Солдаткин появился на свет в Тольятти, по любителям выступал за Россию и после долго дрался на родине. Однако сайт Tapology записывает его как немецкого бойца, представляющего зал Spitfire Gym Berlin. Так или иначе, поддержка отечественных поклонников в будущей схватке ему обеспечена, но лёгкой она от этого не станет.

Его соперником будет Марио Пиаззон — грозный бразильский ударник, пять из шести боёв выигравший нокаутом в первом раунде. Но Солдаткина таким не напугать. Он сам неоднократно финишировал оппонентов в стартовые пять минут, причём трижды — сдачей. Да, заранее предсказать исход дуэли крайне сложно, но можно сказать одно: болельщиков наверняка ждёт яркое противостояние, которое с большой долей вероятности не продлится долго. А это может положительно сказаться на перспективах обоих получить контракт с UFC.