Бой Волкова с Туивасой, реванш Шевченко и шестая защита пояса Адесаньи: главные события сентября в MMA
- Российский боец Александр Волков
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- © Chris Unger / Contributor
ACA 162
Дата и место проведения: 2 сентября, Краснодар (Россия).
Значимые бои: Биберт Туменов — Лэнс Палмер (Гран-при в полулёгком весе), Абубакар Вагаев — Мишель Празерес (Гран-при в полусреднем весе), Азамат Керефов — Осимхон Рахмонов (Гран-при в наилегчайшем весе).
Открывает месяц очередной крупный турнир ACA, который впервые с марта примет Краснодар. Да, в отличие от трёх предыдущих, он не будет включать в себя ни чемпионских боёв, ни сражений калибра Эдуард Вартанян — Артём Резников, но парой-тройкой интересных событий всё же порадует. Одно из таких — дуэль Биберта Туменова и Лэнса Палмера. Ведь её триумфатор проследует в полуфинал Гран-при полулёгкой категории.
Битва Туменова и Палмера уже переносилась, поэтому болельщики наверняка ждут её с нетерпением. А главная интрига заключается в том, сумеет россиянин оформить девятый нокаут в карьере или позволит американцу затянуть себя в поздние раунды, где тот вполне может иметь преимущество. Биберт брал верх лишь в четырёх из шести боёв, продлившихся всю дистанцию, в то время как у Лэнса показатель заметно лучше (14 из 19).
До этого определятся ещё два полуфиналиста Гран-при в других весах. Абубакар Вагаев пройдёт испытание опытным Мишелем Празересом, в чьём послужном списке значится 14 поединков под эгидой UFC. Но известен он не только победами над спортсменами калибра Гилберта Бёрнса и Майрбека Тайсумова, но и тремя провалами на взвешивании. Что символично, после этого он ни разу не проигрывал, поэтому экс-чемпиону ACA в полусреднем весе надо быть начеку.
На этом же турнире ожидается и долгожданное возвращение в лигу Азамата Керефова. Бывший обладатель пояса в наилегчайшем весе должен был совершить его ещё в конце июля, но его соперник, Аскар Аскаров, получил травму и впоследствии уступил своё место Осимхону Рахмонову. И теперь от россиянина ждут только победы. Ведь по статусу, мастерству и опыту таджикистанский боец ему не ровня.
UFC Fight Night 226
Дата и место проведения: 2 сентября, Париж (Франция).
Значимые бои: Сирил Ган — Сергей Спивак.
Что касается UFC, то здесь отечественным болельщикам будет практически не на что смотреть в сентябре. Топовые россияне готовятся к масштабному октябрьскому шоу в Абу-Даби, поэтому в ближайшее время боёв с их участием практически не предвидится. Тем не менее на развитие карьеры одного из них вполне может повлиять результат главного поединка парижского шоу. В нём схлестнутся Сирил Ган и Сергей Спивак — ближайшие конкуренты Сергея Павловича за звание первого претендента на титул в тяжёлом дивизионе.
Велика вероятность того, что именно его триумфатор и станет следующим оппонентом россиянина в чемпионате и фактически будет отделять его от встречи с победителем боя между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Конечно, если кто-то из них не получит травму, а ему не придётся выходить на замену. Что касается грядущей битвы, то, хоть Ган и считается фаворитом, всё может сложиться крайне непредсказуемо. Сложно сказать, в каком состоянии пребывает француз после разгромного поражения в чемпионской дуэли и сумеет ли он грамотно защищаться в сражении с другим сильным борцом в лице молдаванина.
UFC 293
Дата и место проведения: 9 сентября, Сидней (Австралия).
Значимые бои: Исраэль Адесанья (ч) — Шон Стрикланд (титул в среднем весе), Александр Волков — Тай Туиваса.
Тем не менее совсем без россиян шоу UFC в сентябре не останутся. Важнейший бой проведёт Александр Волков, по итогам которого вполне может вернуться в чемпионскую гонку. Помешать ему сделать это постарается Тай Туиваса, ещё полтора года назад сам входивший в число претендентов на трофей. Тогда он шёл на серии из пяти побед, но впоследствии дважды уступил нокаутом — сначала Гану, а потом и Павловичу. С последним он продержался всего 54 секунды.
Сумеет ли Волков повторить успех соотечественника и разобраться с ним в течение минуты? Вряд ли. Во-первых, он предпочитает не форсировать ход дуэли и скорее будет планомерно избивать Туивасу, нежели бросаться вперёд с открытым забралом. Во-вторых, в этот раз австралийца будут поддерживать местные болельщики, что наверняка придаст ему сил. Хотя раньше его это не всегда спасало. Именно на их глазах он был бит Джуниором Дос Сантосом и тем же Спиваком.
В главном поединке вечера Исраэль Адесанья проведёт шестую защиту пояса и первую — после успешного реванша с Алексом Перейрой. И есть все основания полагать, что она сложится для него как никогда просто. При всём уважении Шон Стрикланд не похож на человека, способного нанести Адесанье третье поражение в MMA. В стойке он ему не ровня, а в борьбу вряд ли сумеет затащить. Если американец будет предельно осторожен, то уступит судейским решением, а если попрёт вперёд, то наверняка нарвётся на разящий встречный удар и окажется на настиле.
UFC Fight Night 227
Дата и место проведения: 16 сентября, Лас-Вегас (США).
Значимые бои: Алекса Грассо (ч) — Валентина Шевченко (титул в наилегчайшем весе), Роман Копылов — Джош Фремд.
Куда более интригующим видится реванш между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко. В марте уроженка Киргизии сенсационно уступила удушающим приёмом и не смогла в восьмой раз защитить пояс в весе 56,7 кг. По её мнению, на это частично повлиял рефери Джейсон Херцог, по непонятным для неё причинам вернувший девушек в стойку, когда чемпионка находилась в доминирующей позиции в партере. Так или иначе, одна из лидеров женского рейтинга Pound-for-Pound потерпела четвёртое поражение в карьере и впервые с декабря 2018-го будет вынуждена примерить на себя роль претендентки на пояс.
Таким образом, ответный бой должен продемонстрировать, было ли фиаско Шевченко неудачным стечением обстоятельств или свидетельством того, что её эпоха постепенно уходит. Откровенно говоря, она выглядела не так впечатляюще ещё в дуэли с Тайлой Сантос, которую оставила за собой лишь раздельным решением, а схватка с Грассо подтвердила эту тенденцию. Теперь же Валентине не остаётся ничего иного, кроме как идеально подготовиться к реваншу и доказать, что она по праву считается одной из величайших девушек-бойцов в истории. Ранее в такой же ситуации уже находилась Аманда Нуньес. Сначала она разгромно проиграла Джулианне Пенье, но потом продемонстрировала свой класс.
Также в Лас-Вегасе подерётся Роман Копылов. В последний раз он дрался в конце июля, но не отказался заменить Криса Кёртиса в сражении с Энтони Эрнандесом. Правда, впоследствии тот тоже снялся, из-за чего оппонентом россиянина стал Джош Фремд. И назвать его проходным нельзя. В двух последних поединках он брал верх над своими оппонентами, причём Седрика Дюма «задушил» уже в середине второго раунда.
Contender Series 2023: Week 7
Дата и место проведения: 19 сентября, Лас-Вегас (США).
Значимые бои: Шамиль Газиев — Грег Веласко.
Если действующие звёзды российских MMA ждут поездки в Абу-Даби, то другие только сражаются за контракт с промоушеном. Да, номинально Шамиль Газиев защищает цвета Бахрейна, но родился он в Дагестане и большую часть карьеры провёл в России и Белоруссии. Многим он запомнился благодаря победе над Григорием Пономарёвым на турнире AMC Fight Nights 104. Тогда соперник в дебюте второго раунда «улетел» в нокаут.
Теперь непобеждённому Газиеву (10-0) предстоит сражение с не знающим поражений Грегом Веласко. Тот прославился в промоушене Cage Fury Fighting Championship, где не только завоевал титул в тяжёлом весе, но и успел защитить его. При этом брал верх в основном досрочно — лишь однажды довёл дело до решения судей. Американец — выходец из джиу-джитсу, и он уже демонстрировал свой грэпплинг в клетке, дважды заставив визави сдаться. Вилли Тарпли он поймал на удушающий сзади, а Эдвина Смарта — на скручивание пятки.
Bellator 299
Дата и место проведения: 23 сентября, Дублин (Ирландия).
Значимые бои: Джонни Эблин (ч) — Фабиан Эдвардс (титул в среднем весе), Хасан Магомедшарипов — Мартин Макдона, Сергей Билостенный — Касим Арас.
В то время как американские болельщики будут наблюдать за второй защитой пояса Джонни Эблина, российские наверняка сосредоточат своё внимание на выступлении двух россиян. Так, на очередном середняке разомнётся Хасан Магомедшарипов, имеющий в активе идеальный рекорд 8-0. Восходящая звезда отечественных MMA уже трижды взял верх в Bellator, но промоутеры не торопятся ставить против него серьёзных соперников, как сделали это в случае с Усманом Нурмагомедовым. Мартин Макдона испытывал серьёзные трудности уже на старте карьеры, а в двух последних схватках уступил нокаутом. Так что составить достойную конкуренцию брату Забита он вряд ли сумеет.
На этом фоне Сергея Билостенного ждёт куда более непростое испытание. В апреле он с поражения нокаутом начал свой путь в американской лиге и теперь вынужден исправлять ситуацию. Но Касима Араса проходным соперником не назовёшь. В немецком EMC он владел титулом, а в Bellator, хоть и был бит Дэвином Франклином, сражался с ним все три раунда. И уж точно постарается продержаться столько же в дуэли с россиянином.
Contender Series 2023: Week 8
Дата и место проведения: 26 сентября, Лас-Вегас (США).
Значимые бои: Александр Солдаткин — Марио Пиаззон.
Также в сентябре пробиться в UFC постарается ещё один россиянин. Его история похожа на Газиева — Александр Солдаткин появился на свет в Тольятти, по любителям выступал за Россию и после долго дрался на родине. Однако сайт Tapology записывает его как немецкого бойца, представляющего зал Spitfire Gym Berlin. Так или иначе, поддержка отечественных поклонников в будущей схватке ему обеспечена, но лёгкой она от этого не станет.
Его соперником будет Марио Пиаззон — грозный бразильский ударник, пять из шести боёв выигравший нокаутом в первом раунде. Но Солдаткина таким не напугать. Он сам неоднократно финишировал оппонентов в стартовые пять минут, причём трижды — сдачей. Да, заранее предсказать исход дуэли крайне сложно, но можно сказать одно: болельщиков наверняка ждёт яркое противостояние, которое с большой долей вероятности не продлится долго. А это может положительно сказаться на перспективах обоих получить контракт с UFC.
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