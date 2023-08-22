Камил Гаджиев заявил, что Хабиб Нурмагомедов не победит Махачева, если возобновит карьеру
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«Он давно не выступает, но, наверное, единственный человек, которого он не смог бы победить, — это Ислам Махачев. А все остальные ему по зубам», — цитирует Гаджиева РИА Новости.
Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Нурмагомедов нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.
Ранее Нурмагомедов рассказал о том, в какой форме сейчас находится.