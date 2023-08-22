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Хабиб Нурмагомедов: я и сейчас могу побить кого угодно в мире, я не старый

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, в какой форме сейчас находится.
Хабиб Нурмагомедов: я и сейчас могу побить кого угодно в мире, я не старый
  • Gettyimages.ru

«Я верю, что и сейчас могу побить кого угодно в мире. Я не старый. Люди забывают, почему я закончил. Не потому, что я постарел. Потому что я потерял отца, я не хотел драться без него», — заявил Нурмагомедов в интервью PBD Podcast.

Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Нурмагомедов нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал своё возможное возвращение в спорт.

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