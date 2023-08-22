Нурмагомедов: люди хотят увидеть моё возвращение, но в этом нет смысла

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал своё возможное возвращение в спорт.

«Я ушёл из-за того, что так хотела моя мама. Насчёт возвращения я не уверен. Мне кажется, что в этом нет смысла. Конечно, люди хотят это видеть», — сказал Нурмагомедов в интервью на PBD Podcast.

Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Нурмагомедов нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, что не хочет быть толстым в 45 лет.